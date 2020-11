Hrôza v uliciach Bieloruska: Počas protestov zadržala polícia viac ako 300 ľudí, mnohí dostali bitku

Bieloruská polícia na pravidelných nedeľných protivládnych protestoch v Bielorusku zadržala dokopy viac ako 300 ľudí a mnohých z nich zbila.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na ochrancu ľudských práv. V Bielorusku už vyše troch mesiacov ľudia demonštrujú proti údajne zmanipulovaným augustovým prezidentským voľbám a režimu autoritárskeho vodcu Alexandra Lukašenka. V uliciach hlavného mesta Minsk boli v nedeľu podľa agentúry Reuters opäť tisíce ľudí, polícia na niektorých miestach zasahovala zábleskovými granátmi.

Organizátori protestu v hlavnom meste tentoraz dali ľuďom inštrukcie, aby sa zhromaždili po skupinkách na rôznych miestach Minsku, než sa spoja do väčšieho davu, čo má polícii sťažiť prípadné zásahy. Bieloruský server Tut.by informuje, že ráno do minských ulíc vošla kolóna špeciálnej techniky. Podľa svedkov, na ktoré sa odvoláva agentúra Interfax, išlo o vojenskú techniku.

Organizácia pre ľudské práva Vjasna v nedeľu uviedla, že doteraz bolo zadržaných najmenej 304 ľudí. Ministerstvo vnútra predtým potvrdilo, že určitý počet ľudí zadržalo. Podľa neho išlo o osoby, ktoré "narušovali verejný poriadok a odporovali príslušníkom polície". Počet zadržaných však ministerstvo neobjasnilo. Podľa ochrancov ľudských práv už bolo počas celej protestnej vlny Bielorusku zadržaných viac ako 19 000 ľudí a tisícky boli zbité.

Dramatická situácia vznikla vo Frunzenskej štvrti v Minsku. Vedľa miestneho obchodu s potravinami sa zhromaždilo asi 1000 ľudí. Keď na miesto prišli príslušníci silových orgánov, mnoho protestujúcich sa rozišlo, zostalo ich asi len 70. Policajti dali zvyšným ľuďom jednu minútu na to, aby sa rozišli, na čo sa jeden z prítomných mužov opýtal: "To už nemôžeme ani do obchodu?" Na to ho policajti chytili a odvliekli do pristavenej dodávky," píše Tut.by s odvolaním sa na očitého svedka z miesta.

Naopak napríklad v Juhozápadnej štvrti sa policajtom zhromaždených ľudí rozohnať nepodarilo. Protestujúci zdvihli ruky nad hlavu a na rad proti stojacich policajtov volali: "On (Lukašenko) vás nechá na holičkách!"

Mohutné demonštrácie sa konali už 15. nedeľu v rade. Počas dvoch predchádzajúcih nedeliach polícia zadržala vždy nad 1000 ľudí. Podľa agentúry DPA sa v nedeľu demonštrácie konali aj v iných bieloruských mestách. Nedeľná akcia v Minsku sa konala pod heslom "Pochod proti fašizmu". Organizátori tak reagovali na obvinenia zo strany Lukašenka, že sú fašisti.

Protesty demokratizačného hnutia sa konajú už viac ako tri mesiace. Hnutie požaduje koniec policajného násilia proti pokojným demonštrantom, prepustenie všetkých politických väzňov a nové prezidentské voľby. Demonštrácie opäť nadobudli na sile po smrti 31-ročného protestujúceho Romana Bondarenko, ktorý zomrel tento mesiac v nemocnici po tom, čo ho podľa demonštrantov surovo zbili bezpečnostné sily.