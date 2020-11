Británia, Francúzsko a Taliansko bojujú s koronavírusom: Španielsko už má plán očkovania

Británia, Francúzsko a Taliansko v nedeľu oznámili ďalšie tisíce potvrdených prípadov koronavírusu, nedeľné bilancie sú však nižšie ako v sobotu.

S odvolaním sa na úrady týchto krajín, ktoré majú v absolútnych číslach jedny z najvyšších prírastkov infekcií v Európe, o tom informovala agentúra Reuters. Španielsky premiér Pedro Sánchez v nedeľu ohlásil, že krajina začne od januára s očkovacím programom.

Španielsko a Nemecko sú podľa šéfa španielskej vlády prvými európskymi krajinami, ktoré predstavili kompletný plán podaní vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2. Na jej vývoji teraz pracujú desiatky spoločností po celom svete.

"Vakcína by mala byť podaná podstatnej časti populácie počas prvej polovice roka (2021)," uviedol Sánchez. Madrid plánuje zaviesť jednotnú celoštátnu stratégiu a vakcínu najprv podať "prioritným skupinám". Kompletný plán chce premiér v utorok predstaviť kabinetu.

Viac ako 46-milionové Španielsko má po Francúzsku v absolútnych číslach druhú najvyššiu bilanciu nakazených v Európe. Koronavírus sa tu preukázal u 1,5 milióna ľudí, z ktorých ich bezmála 47 000 zomrelo.

V 66-miliónovom Francúzsku v nedeľu počet nakazených vzrástol o 13 157 na 2,14 milióna. V sobotu skôr krajiny ohlásila najmenej 18 000 nových infekcií. Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zomrelo ďalších 215 infikovaných pacientov. Francúzsko od začiatku epidémie registruje 48 732 úmrtí v súvislosti s ochorením.

Z oficiálnych štatistík Spojeného kráľovstva vyplýva, že sa tu koronavírus potvrdil u ďalších 18 662 ľudí. V sobotu sa nakazilo 19 875 ľudí. Do 28 dní od pozitívneho testu v krajine zomrelo 398 ľudí, pričom táto bilancia zahŕňa aj 141 pacientov, ktorých úmrtie nebolo kvôli chybe v systéme obsiahnuté v sobotných dátach.

Taliansko za posledných 24 hodín zaznamenalo 28 337 ďalších nakazených, v sobotu to bolo cez 34 000. Nedeľná bilancia vychádza z 188 747 vyhodnotených vzoriek, uviedlo talianske ministerstvo zdravotníctva, pričom v sobotu krajina vykonala 237 225 testov.

Celkovo sa v krajine s 60 miliónmi obyvateľov od prvého potvrdeného prípadu vo februári koronavírus preukázal u 1,4 milióna ľudí. Zomrelo tu 49 823 infikovaných, z toho 562 za posledný deň.

V Českej republike, ktorá má zhruba 10,7 milióna obyvateľov, pribudlo za sobotu ďalších 3187 prípadov nákazy. Hoci majú krajiny južnej a západnej Európy v absolútnych číslach vyššie denné prírastky nakazených, denník The New York Times vo svojich štatistikách uvádza, že zatiaľ čo sa v Česku koronavírusom v priemere za posledných sedem dní nakazilo okolo 42 ľudí na 100 000 obyvateľov, vo Francúzsku je to 33 ľudí na 100 000 obyvateľov, v Británii 32 a v Španielsku 30. Taliansko si v tomto porovnaní vedie o niečo horšie ako Česko s okolo 56 potvrdenými prípadmi na 100 000 obyvateľov.