Lukáš sa priznal k zabitiu otca († 44) a jeho družky († 48): Užialená spoveď sestry zavraždeného Miroslava!

Šialenstvo, z akého sa nedá spamätať! Dedinčania, ale najmä rodina zavraždeného páru Miroslava († 44) a Janette († 48) stále nedokážu uveriť tragédii, ktorá sa stala minulý týždeň v Lednických Rovniach (okr. Púchov).

Podľa polície dvojica zomrela v spánku. Ubodať nožom ich mal syn Miroslava Lukáš (25) a následne, s pomocou maloletej nevlastnej sestry (13 ), poliať dom horľavinou a zapáliť. Motívom malo byť tyranské správanie sa otca k dievčatám a k nevlastnému synovi Michalovi (29). Mladšia Mirova sestra Norika (41) však tvrdí, že jej brat by deťom nikdy neublížil.

Lukáša obvineného z dvojnásobnej vraždy, ku ktorej sa priznal, poslal sudca do väzby. Hrozí mu výnimočný trest. Z tragickej udalosti sa spamätáva celé široké okolie. Ľudia si kladú otázku, aké strašné muselo byť správanie sa otca, keď vlastné deti dohnal k takému ohavnému skutku. Podľa vyjadrení susedov sa Miroslav

(† 44) nedopúšťal fyzického týrania, ale psychického, a to najmä tým, že deťom vulgárne nadával.

„Nemyslím si, že ich bil, tie dievčatá by to povedali. Sedávali často tu pred domom na chodníku, púšťali si hudbu z telefónu, smiali sa. Nevyzerali ako ustráchané a bojazlivé. Skôr by som povedal, že sa o otcovi vyjadrovali s nadhľadom a s odporom, vulgárne a opovržlivo,“ povedal jeden z dedinčanov. Jeho slová potvrdzuje aj ďalší obyvateľ Lednických Rovní. „Fyzicky ich netýral, len im vulgárne nadával. Párkrát som mu dohováral, aby to nerobil. Najviac nadával nevlastnému synovi Michalovi, ale ten to znášal ticho, bol utiahnutý,“ vraví ďalší muž z obce.



Spoveď utrápenej sestry



Mladšia sestra zavraždeného Mira sa nevie spamätať z tohto obrovského nešťastia. „Nie je pravda, že môj brat trýznil svoje deti. Staral sa o ne, varil, upratoval, snažil sa im nahradiť zosnulú mamu. Do práce nešiel pre chorobu svojej manželky, preto bol nepretržite pri nej a pri svojich deťoch. Deťom by nikdy neublížil,“ vraví so slzami v očiach Nora (41). So správaním brata, ktorý dcéram a nevlastnému synovi podľa vyjadrení susedov oplzlo nadával, spokojná nebola.

„Snažil sa deťom po úmrtí nahradiť mamu, bolo to preňho ťažké. Nadávanie nemalo byť, ale nebolo to také, ako tvrdia ľudia, ktorí vôbec rodinu nepoznajú.Čo presne mal otec dievčatám robiť zatiaľ nikto z orgánov činných v trestnom konaní nekomentoval. Obe sestry, Vanesku a Noriku však už polícia vypočula.



Zložitá situácia v rodine



Sociálna situácia rodiny bola komplikovaná. Miroslav s dcérkami Vaneskou a Norikou žil v dome patriacom Michalovi, teda jeho nevlastnému synovi po nebohej druhej manželke, ktorá skonala na rakovinu. V rodine pracoval iba Michal, živil sa ako zvárač a dom, v ktorom všetci žili, splácal. Z vraždy obvinený syn Lukáš prišiel za otcom iba na návštevu. Vtedy ešte nikto netušil, ako sa to celé skončí.

„Večer tam bol hluk. Možno oslavovali príchod syna z prvého manželstva, ktorý žije niekde s mamou vo Švajčiarsku,“ prezradili susedia hneď po tragédii. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v nedeľu rozhodol, že Lukáš, obvinený z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, bude stíhaný väzobne. „Dôvodom väzby je obava z možného úteku, z ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti,“ uviedla hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Jeho väzba je právoplatná, keďže nepodal voči rozhodnutiu sťažnosť. Ako uviedla televízia Markíza, rozhodovanie bolo veľmi rýchle, pretože Lukáš sa k činu priznal. Hrozí mu výnimočný trest. Proti nemu hrá aj fakt, že sa to celé stalo v čase núdzového stavu. „V tomto štádiu konania mu hrozí trest odňatia slobody na doživotie,“ uviedol Ondrej Repa, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Zo súdu Lukáša previezli priamo do väzby do Leopoldova.