Strom roka pri Rožňave má už takmer 4 storočia: Drnavský dub pamätá i Komenského

Na statného pamätníka nedopustia! Obyvatelia Drnavy pri Rožňave sa tešia, že práve ich dub letný sa stal Stromom roka 2020. Víťaz celoslovenskej ankety bude našu krajinu reprezentovať na medzinárodnej súťaži Európsky strom roka.

Podľa obecnej kroniky muhotný dub mohol zažiť Jana Amosa Komenského aj vládnutie Márie Terézie. Prastarý dub sa nachádza pri bývalom areáli železiarní grófa Andrássyho a je súčasťou vybudovaného náučného chodníka Poklady obce. Mimochodom, prvá zmienka o nej je z roku 1364. Dub však zasadili okolo roku 1670, teda v čase, keď zomrel náš najznámejší pedagóg Jan Amos Komenský. Miestni dub poznajú veľmi dobre. „Je to zásluha našich predkov, že ho zanechali pre ďalšie generácie. Ide o symbol našej obce, pretože už ako deti sme sa všetci stretávali práve pri tomto dube,“ vraví starosta Drnavy Tibor Balázs.

Neďaleko duba je areál slávnych železiarní, v ktorých sa odlievali diely Reťazového mosta Széchenyi Lánchíd v Budapešti. Ide o prvý most cez Dunaj spájajúci Budín a Pešť. „Naša obec si za to vyslúžila prezývku Kis Pest, čiže Malá Pešť. K dubu máme úctu, hoci asi pred 40 rokmi doň udrel aj blesk. Bol v úbohom stave, no vystrábil sa a zahojil. Na svoj úctyhodný vek až okolo 400 rokov je stále v dobrej kondícii,“ hodnotí starosta a dodáva: „Po víťazstve urobíme všetko pre to, aby získaná 300-eurová finančná podpora prispela na odborné ošetrenie stromu.“

Dub letný

- vek: asi 400 rokov

- výška: 14 m

- obvod kmeňa: 5,28 m

- šírka koruny: 21 m

Čo všetko zažil dub?