Haváriu cisterny pri obci Ulič zapríčinila srnka: Ojedinelý prípad pre odťahovku, komentár zástupcu hovorí za všetko

Obrovská škoda! Pri obci Ulič (okr. Snina) došlo k havárii. Na ceste sa prevrátila cisterna s tisíckami litrov mlieka. Vytiahnuť sa ju podarilo až ťažkými mechanizmami. Aby mlieko mohli prečerpať do iného vozidla, muselo sa vynaložiť enormné úsilie.

Cisterna plná mlieka blokovala cestu niekoľko hodín. „Tento prípad je ojedinelý, nepamätám si, kedy sme mlieko naposledy vyťahovali,“ povedal pre televíziu JOJ zástupca odťahovej spoločnosti Jaroslav Kučerov.

Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa a je v štádiu vyšetrovania. Vodič tvrdil, že mu do cesty náhle vbehla srna. Mal však obrovské šťastie, že sa mu nič nestalo. Horšie to bolo s takmer šiestimi tisíckami mlieka, ktoré bolo potrebné odčerpať do ďalšej cisterny. Dostať sa k ventilom totiž bolo komplikované. Ťažké mechanizmy preto museli cisternu dostať na kolesá. Tisíce litrov mlieka potom prečerpali za pár minút. Škoda sa vyšplhala na 10-tisíc eur.