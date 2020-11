Čaká Slovákov povinné testovanie v decembri?! Matovič má plán, hrozia zničené Vianoce

Zdá sa, že sa tomu nevyhneme. Víkendové plošné testovanie, ktoré prebehlo v 458 obciach po celom Slovensku, neprilákalo ani zďaleka také množstvo ľudí ako predchádzajúce povinné skríningy.

Premiér Igor Matovič (47) tak otvorene hovorí o tom, že ďalšie testovanie, na ktoré už vláda schválila nákup 16 miliónov testov, prebehne zrejme tak, ako sme to zažili minulý mesiac. Jednotlivé odberné miesta po celom Slovensku hlásili v sobotu aj nedeľu len malý záujem o testovanie. Potvrdili to aj štatitistiky ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý ukázal, že za sobotu to bolo 68 888 ľudí, čo je necelá tretina z tých, ktorí prišli pred dvoma týždňami.

Spôsobené to je dobrovoľnou účasťou, keďže sa už pri vychádzaní nevyžaduje certifikát o negatívnom teste. „Pozitívne výsledky boli zaznamenané u 1 366 osôb. Pozitivta teda dosiahla 1,98 %,“ skonštatoval Naď s tým, že to, že je nižšia účasť, znamená, že čísla pozitívne testovaných v jednotlivých obciach sú vyššie. Jedným z ohnísk nákazy za posledné týždne sa stal Púchov. Aj tam potvrdzovali, že v prvý deň otestovali 2 486 ľudí, čo je len tretina z tých, ktorí prišli pred dvoma týždňami. „Je dosť možné, že sa prišli nechať otestovať najmä tí, ktorí pociťovali jednotlivé príznaky, a preto je aj percento pozitívne testovaných vyššie ako v minulom kole,“ zhodnotila primátorka Púchova Katarína Heneková. Podobné čísla hlásili z takmer všetkých kútov Slovenska.

Matovič úraduje

Práve tieto nízke počty ľudí, ktorí sa zúčastnili na prvom skutočne dobrovoľnom pretestovaní, považuje premiér Matovič za problém. Vláda pritom chystá ďalšie celoplošné testovania a nakúpi aj 16 miliónov nových antigénových testov. Matovič hovorí, že malý záujem očakávali. „Rozdiel je, že to bolo dobrovoľne nasilu pri predošlom testovaní,“ priznal s tým, že si cieľ definovali na 30 % účasť. Slovensko podľa neho môže čakať ďalší celoplošný skríning na koronavírus o dva týždne. „Môj návrh na komunitné testovanie bol, aby sme testovali budúci víkend, no to je zahatané a odsabotované. Tým pádom nám zostávajú tri decembrové víkendy a toto je priestor, kde sa môžeme realizovať,“ povedal premiér.

Opäť lockdown

Matovič je za to, aby to prebehlo o dva týždne, čiže na začiatku decembra, v rovnakom režime ako pred mesiacom. Prvé kolo by bolo celoslovenské a ďalšie regionálne podľa výskytu koronavírusu. „Ak sa potvrdí, že teraz prišlo 30 % ľudí na testovanie, tak potom kašlime na dobrovoľné testovanie, nebudeme tu robiť manévre, naháňať 45-tisíc ľudí, ktorí to organizujú. Nezaplatíme za to desiatky miliónov eur a potom si povieme, že sa budeme prizerať na 2/3 ľudí, ktorí si povedia, že salám-párky, a kašlú na to,“ dodal premiér. Potom je tu podľa neho jediným riešením lockdown. A ten by sa s najväčšou pravdepodobnosťou dotkol aj Vianoc. Pripomína však, že by chcel zvoliť formu, ktorá bola už minule, a to zaviesť zákaz vychádzania pre tých, ktorí nebudú mať negatívny certifikát.

Odborníci: Riešiť treba ohniská

Len pred pár dňami vydala odporúčanie aj Európska komisia, ktorá sa opiera o WHO v tom, že treba používať antigénové testy najmä v ohniskách. Zároveň odporúčajú, aby sa pozitívne výsledky z antigénov v oblastiach, kde je nízka pozitivita, overili PCR testami. Biochemik Pavol Čekan dodáva, že použitie antigénových testov je správne v zamorených regiónoch a ohniskách.

„Tam, kde sa dá často testovať: v nemocniciach, DSS-kách, vo väzniciach, v uzavretých komunitách atď.,“ povedal Čekan. Aj epidemiologička Alexandra Bražinová nedávno skonštatovala, že treba brať do úvahy situáciu v jednotlivých okresoch. „Plošné testovanie celej krajiny, ale ani celých geografických oblastí, nemá zmysel, na územiach s nízkym výskytom COVID-19 je to mrhanie zdrojov. Je potrebné cielene testovať v ohniskách a okolo nich, tam sústrediť všetky testovacie a vyhľadávacie kapacity,“ napísala.