Bojovník Paulus mal poriadnu smolu: Životný zápas mu zmarila korona

Pozitívny Covid test mu dal stopku! Talentovaný zverenec Attilu Végha (35), bojovník Roman Paulus (19), mal pred sebou životný zápas. Iba pár hodín pred jeho začiatkom sa však dozvedel správu o tom, že má v tele koronavírus. Jeho sen o víťazstve sa preto rýchlo rozplynul.

„Čo na to povedať… Zápas sa zrušil, lebo som mal pozitívny test na koronavírus,“ povzdychol si na sociálnych sieťach pred začiatkom podujatia Underground 18 Paulus.

„Od stredy som bol zavretý v bubline. V stredu aj vo štvrtok mi test vyšiel negatívny, v piatok už bol pozítivny. Neviem, čo mám na to povedať. Vôbec som sa necítil zle a na zápas som sa veľmi tešil. Je mi to veľmi ľúto. Verím, že sa súboj nakoniec uskutoční, len to bude v inom termíne,“ dodal Paulus, ktorý sa následne začal ospravedlňovať. „Chcel by som sa ospravedlniť celej organizácii Oktagon MMA i môjmu súperovi Tomášovi Zajacovi. A taktiež aj fanúšikom, ktorí mi držali palce. Verím, že sa čoskoro uzdravím a budem späť,“ uzavrel nešťastný bojovník.

V jedinom ženskom zápase turnaja Underground 18 potvrdila Slovenka Lucia Szabová pozíciu favoritky a Litovčanku Petkevičutéovú porazila už po 43 sekundách. Opasok pre víťazku projektu Oktagon výzva 4 dostala od organizátorov po tom, čo jej finálová súperka Sandra Mašková ukončila kariéru.