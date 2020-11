Ústredný krízový štáb rozhoduje, ako ďalej s koronakrízou! Minister Gröhling lobuje za školákov: Nerobte z detí rukojemníkov

Dočkajú sa deti otvorenia škôl skôr ako začiatkom budúceho roka? Ústredný krízový štáb bude dnes rozhodovať o tom, ako sa ďalej posunieme v opatreniach proti koronavírusu.

Riešiť sa bude plošné testovanie, ale preberať sa má aj možné otvorenie druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Minister školstva Branislav Gröhling (46) chce, aby deti nastúpili do svojich tried už budúci týždeň v pondelok, no premiér Igor Matovič (47) opakuje, že pre zrušenie jeho nápadu komunitného testovania sa deti môžu dostať do škôl až po Troch kráľoch.

Zatiaľ, čo sa zdá, že sa situácia v prípade koronavírusu na Slovensku nezhoršuje a aj podľa ministra zdravotníctva klesá krivka pozitívne testovaných aj hospitalizovaných, len veľmi ťažko sa rozbiehajú diskusie o otváraní stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. K čo najskôršiemu spusteniu normálnej prezenčnej výučby sa prikláňa minister školstva Gröhling. „Teraz nerozprávajme o tom, či majú prioritu deviataci, alebo maturanti. Podľa mňa sú všetci na rovnakej úrovni a myslím si, že celý druhý stupeň aj stredné školy by sa mali vrátiť čo najrýchlejšie,“ oznámil svoj postoj. Minister však podotýka, že nepôjde proti záverom Ústredného krízového štábu, ktorý bude zasadať dnes. Práve na ňom budú rozoberať, či budú pokračovať v dištančnom vyučovaní. Pôvodne sa totiž uzniesli len na tom, že školy budú zatvorené do 27. novembra.

Návrat k semaforom

Medzi jeho návrhy patrí návrat k semaforu, ktorý sa využíval prvé týždne tohto školského roku. K tomu by chceli zapojiť aj využívanie mobilných antigénových jednotiek na testovanie, ktoré by mohli skrátiť čas na návrat do školy. „Myslím si, že by sme mali mať dve vyjadrenia. Jedno vyjadrenie politické, lebo budeme niesť nejakú politickú zodpovednosť za to, keď uvoľníme vzdelávací systém, a druhé rozhodnutie by malo byť zo strany epidemiológov,“ povedal Gröhling.

Poukazuje na to, že v zahraničí zatvárajú školy ako posledné a otvárajú ako prvé.Sám premiér Matovič hovorí o tom, že chcú, aby sa žiaci dostali späť k normálnej výučbe čo najskôr. Neočakáva však, že by to bolo už o týždeň, ale sám predostrel termín po Troch kráľoch, čiže druhý januárový týždeň.