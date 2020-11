Známy slovenský tanečník leží v umelom spánku, hrozivé detaily nehody: Úraz na ilegálnom nakrúcaní?!

Zásah elektrickým prúdom! Laca Cmoreja (41) poznajú všetci ako talentovaného tanečníka a choreografa, ktorý miluje svoju prácu.

Obrovský šok prišiel v stredu, keď sa umelcovi stala vážna nehoda pri nakrúcaní videoklipu na železnici. Odvtedy leží v nemocnici v bratislavskom Ružinove v umelom spánku so zlomeninami a s popáleninami. Na Laca myslia všetci jeho blízki a priatelia, ktorí veria, že sa z toho dostane. Osudný deň bol donedávna zahalený rúškom tajomstva. Najnovšie však vyplávalo na povrch, že tvorcovia videoklipu nemali podľa Železníc SR na nakrúcanie povolenie.

Cmorej sa tancu venuje mnoho rokov. Svoju kariéru začal v roku 1998 v muzikáli Drakula a odvtedy už striedal jeden muzikál za druhým. Dlhé roky spolupracoval aj s režisérom a choreografom Jánom Ďurovčíkom v jeho Slovenskom divadle tanca. Lacko, ako ho všetci priatelia volajú, svoj talent rozvíjal ďalej a z úspešného tanečníka sa stal aj vyhľadávaný choreograf.

Ten mal pod palcom viacere divadelné predstavenia, ale aj komerčné televízne projekty, videoklipy či reklamné spoty. Práve počas nakrúcania videoklipu došlo k vážnej nehode.„Bol to videoklip pre rapera. Všetko sa to udialo na železnici v Bratislave. Laca zasiahol elektrický prúd, leží v nemocnici so zlomeninami a s popáleninami. Našťastie je mimo ohrozenia života,“ opísal situáciu pre Nový Čas zdroj blízky choreografovi.

V tejto súvislosti sme oslovili aj Železnice SR. „Dňa 18. 11. 2020 o 4.30 hod. ráno na železničnej stanici Bratislava-východ civilná osoba prechádzajúca cez vozne na 13. koľaji bola zasiahnutá elektrickým prúdom. Mimoriadna udalosť bola ohlásená dozornej prevádzke o piatej hodine a osoba bola prevezená záchrankou,“ povedala hovorkyňa Ria Feik Achbergerová. Potom však prišlo šokujúce zistenie. Tvorcovia videoklipu tam boli bez ohlásenia.

„Bolo to bez povolenia Železníc Slovenskej republik

y. Nikto nás nekontaktoval. Verejnosť si úplne neuvedomuje, že takéto stanice, kde stoja vlaky, nie sú prístupné kedykoľvek. Je možné, že ani nevedeli, že majú takéto povolenie pýtať. V každom prípade, ak sa hovorí o nejakých nakrúcaniach, my vždy upozorňujeme na možné riziká,“ dodala Achbergerová.

Práca na videoklipe sa tak pre špičkového choreografa Cmoreja stala osudnou. Leží v nemocnici a bude potrebovať krv. Jeho milovaná tehotná manželka Marcela ešte na konci týždňa prosila priateľov o pomoc. Jej výzva na sociálnej sieti pomohla a na druhý deň všetkým dobrým ľuďom poďakovala. „Priatelia, teraz už krv netreba, ďakujeme neskutočne. Ak by bolo v najbližších týždňoch treba, opäť vás budeme prosiť,“ reagovala Cmorejova manželka.