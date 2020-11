Sú známe prvé čísla z druhého dňa víkendového testovania: Naď apeluje na tých, ktorí sa ho zatiaľ nezúčastnili!

V nedeľu do 12.00 h otestovali v 445 odberných miestach 14 529 ľudí. Pozitívnych bolo 380 z nich, čo predstavuje pozitivitu 2,62 percenta.

O výsledkoch za druhý deň víkendového testovania na ochorenie COVID-19 informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. "Ozbrojené sily (OS) SR spolu so všetkými zapojenými zložkami spravili pre zabezpečenie testovania opäť maximum. Ich práca je ponúknutou pomocnou rukou a bol by som veľmi rád, ak by ju naši obyvatelia prijali. Chcem preto povzbudiť všetkých, ktorí zatiaľ neprišli zistiť svoj zdravotný stav do odberových miest - testovanie je bezplatné, bezpečné, trvá iba chvíľu, no môže zachrániť životy," uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO).

Na nedeľňajšom testovaní sa podľa slov rezortu podieľa celkovo 4164 ľudí, z toho 1226 profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany, 449 policajtov, 27 hasičov, 63 príslušníkov finančnej správy, 1588 zdravotníkov, 787 administratívnych pracovníkov a 24 dobrovoľníkov. Odberové miesta sú otvorené do 20.00 h. Ich zoznam je na webstránke www.somzodpovedny.sk. Víkendové pretestovanie sa koná celkovo v 458 mestách a obciach. Tentoraz je dobrovoľné. V sobotu (21. 11.) otestovali 68 888 ľudí, z toho 1366 bolo pozitívnych.