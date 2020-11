Vlhová sa v cieli neubránila slzám: Veľavravné slová po dvojnásobnom triumfe

Petra Vlhová má víťazný double z fínskeho Levi v úvode novej slalomovej sezóny vo Svetovom pohári.

Po sobotňajšom triumfe pridala 25-ročná ambiciózna Slovenka na rovnakom mieste druhý triumf v nedeľu, keď v súčte oboch kôl zdolala Švajčiarku Michelle Gisinovú o 31 stotín sekundy. Tretia skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová s mankom 50 stotín. Američanka Mikaela Shiffrinová skončila až piata, za Vlhovou zaostala o 93 stotín. Skvelé desiate miesto obsadila Slovenka v českom drese Martina Dubovská. V súčte oboch kôl mala za Vlhovou odstup 1,23 s.

Vlhová vyhrala na najvyššej úrovni Svetového pohára piaty slalom v neprerušenej sérii, čím vyrovnala rekord Rakúšanky Marlies Schildovej. Trikrát uspela ešte na sklonku minulej skrátenej sezóny v Záhrebe, Flachau a Kranjskej Gore, dva triumfy pridala aktuálne v rozpätí 24 hodín v Levi. "Som šťastná, že som dokázala potvrdiť sobotňajšie víťazstvo. Mala som veľkú motiváciu a sebavedomie dostať zo seba to najlepšie. Tušila som, že to nebude jednoduché. Veľmi si cením dve slalomové víťazstvá v úvode sezóny. Je to dobrý odrazový bod do ďalších pretekov," uviedla Petra Vlhová v prvej televíznej reakcii v cieli.

Neskôr v rozsiahlejšej reakcii pre RTVS v hodnotení uviedla: "Som šťastná a užívam si to. Trochu som si aj poplakala. Po 1. kole sme boli veľmi natesno. Videla som to tak, že dievčatá si už zvykli na kopec, možno riskovali viac ako v prvý deň. Trochu som bola pod stresom, ale som šťastná, ako som to zvládla. Druhé kolo som jazdila naplno aj keď s drobnými chybami. Druhé kolo bolo najlepšie zo všetkých štyroch mojich súťažných jázd v Levi. Keď som si v cieli zakričala 'Je to tam', myslela som to tak, že som na pódiu a potvrdila som svoju pozíciu po 1. kole. Verila som, že zdolám Michelle Gisinovú a to sa aj stalo. Dostala som ďalších dvoch sobov, ktorých som pomenovala ženskými menami - Pety a Lujza. Prvá je moja mentálna trénerka (Petra Hudecová - pozn.), ktorá odovzdáva perfektnú robotu. Lujza je zasa moja neterka a dcérka môjho brata Borisa. A že som vyrovnala rekord Marlies Schildovej? Pocit je to dobrý. Teší ma, že som medzi takými menami. Štatistiky však nesledujem. Sústredím sa na to, aby som podávala svoje najlepšie jazdy a výkony. Koncentrujem sa sama na seba, chcem byť stále silná a tak aj pokračovať. Cítim sa silná, viem to. Je normálne, že mám sebavedomie. Stále sa však snažím byť pri zemi, lebo sa môže stať, že ma niekto obehne. Hneď teraz ideme na ďalšie testovanie na koronavírus, potom odlietam do Mníchova a odtiaľ sa presúvam na tréningovú bázu do Sterzingu. Do Lechu potom pôjdeme v stredu a vo štvrtok ma tam už čakajú ďalšie preteky - paralelný obrovský slalom."