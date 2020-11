Naplánovaný začiatok Australian Open je v ohrození: Organizátori bojujú s karanténou pre 2 500 ľudí

Tenisový Australian Open v Melbourne sa má v budúcom roku hrať v dňoch 18.- 31. januára 2021. Či tento termín aj reálne zostane v platnosti, bude známe do dvoch týždňov.

Vyhlásil to výkonný riaditeľ podujatia Craig Tiley.alebo dokonca na marec či apríl. Tieto správy označil za špekulácie.

Organizátori v súvislosti s pandémiou koronavírusu musia dostať do karantény v Melbourne približne 2500 ľudí. Ak sa im to nepodarí, Australian Open môže byť v ohrození. "Urobíme všetko pre to, aby sme letnú tenisovú sezónu v Austrálii ukončili čo najskôr. Naším zámerom je zabezpečiť turnaj v podmienkach, ktoré umožnia hráčom pripraviť sa a podať čo najlepší výkon a fanúšikom zasa vychutnať si ich úsilie. To všetko v prostredí, ktoré je bezpečné pre všetkých zúčastnených," skonštatoval Tiley.

Premiér štátu Victoria Daniel Andrews uviedol, že vláda sa usiluje vyriešiť všetky problémy s karanténou. Predchádzajúca neochota vlády umožniť hráčom príchod pred 1. januárom 2021 bola kameňom úrazu pri potvrdzovaní termínov turnajov.pokračoval Tiley.

Zároveň vyjadril nádej, že čoskoro sa začne aj s predajom vstupeniek na Australian Open. To by znamenalo, že turnaj sa bude hrať za účasti určitého počtu fanúšikov. "Akonáhle budú ukončené rokovania s príslušnými orgánmi samosprávy a zdravotnými úradmi, získame viac informácií o možnom počte fanúšikov. Očakávame, že to budeme vedieť do dvoch týždňov," dodal Tiley

Druhé najväčšie austrálske mesto bolo počas zimy ťažko zasiahnuté pandémiou COVID-19. Aktuálne však už 23 dní za sebou v Melbourne nezaznamenali nové infekcie koronavírusom.