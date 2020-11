Klopp ako tréner Nemecka? Kouč Liverpoolu prekvapivo nie je proti

Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp si dokáže predstaviť, že sa raz stane trénerom nemeckej reprezentácie. Nie však teraz.

"V budúcnosti možno áno," odpovedal Klopp pred nedeľňajším zápasom anglickej Premier League na ihrisku Leicesteru City. "Teraz? Nie. Nemám čas, pretože mám prácu a veľmi intenzívnu prácu," dodal Klopp podľa agentúry DPA.

Súčasný kormidelník Nemecka Joachim Löw sa po historickej prehre 0:6 v Lige národov v Španielsku dostal pod paľbu kritiky a jeho pozícia je otrasená. V diskusii o jeho nástupcovi padlo spomedzi iných kandidátov aj Kloppovo meno. "Neviem či sa ma niekto spýta, ale ak to nevedia, mám džob v Liverpoole," dodal 53-ročný tréner, ktorý má s "The Reds" zmluvu do roku 2024.