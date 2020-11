Mladík Moukoko prepísal historický rekord Bundesligy: Z Borrusie Dortmund sa stáva futbalová akadémia

Nemecký futbalista Youssoufa Moukoko prišiel v sobotnom zápase bundesligy na ihrisko v 78. minúte a zapísal sa do histórie.

Doterajší rekord Nuriho Sahina, tiež z Dortmundu, prekonal takmer o jedenásť mesiacov, keď bývalý stredopoliar debutoval vo veku 16 rokov a 335 dní.Moukoko odštartoval svoju bundesligovú kariéru pri jasnom triumfe Borussie na pôde Herthy Berlín 5:2., ktorý strelil štyri góly. Nórsky útočník nastúpil do zápasu už ako najlepší európsky futbalista do 21 rokov, keď v ankete "Golden Boy" odsunul na druhé miesto Španiela Ansua Fatiho z FC Barcelona a na tretie Kanaďana Alphonsa Daviesa z Bayernu Mníchov.Podľa pravidiel bundesligy však na debut musel počkať, kým dovŕši šestnásť rokov, v opačnom prípade by sa zrejme dočkal premiéry aj skôr.povedal Haaland po zápase pre DAZN.Moukoko trénoval s A-tímom Borussie od januára, keď pandémia koronavírusu sťažila tréningový proces mládeže. Svojím talentom ihneď zaujal aj trénera Luciena Favreho.uviedol Favre pre Deutsche Welle., okrem Moukoka či Haalanda figurujú v kádri aj osemnásťročný Američan Giovanni Reyna či 17-ročný Angličan Jude Bellingham a obaja sa pravidelne dostávajú na ihrisko. Veľkú perspektívu má aj ďalší mladý Angličan Jadon Sancho, ktorý ako dvadsaťročný zaujal viacero európskych veľkoklubov na čele s Manchestrom United.