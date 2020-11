Zrazil chodca a ušiel! Po bezohľadnom vodičovi pátra polícia, dvíha varovný prst

Bratislavskí policajti vyšetrujú nehodu, pri ktorej vodič zrazil chodca prechádzajúceho cez cestu a z miesta nehody odišiel bez toho, aby mu poskytol prvú pomoc. K nehode došlo v bratislavskom Starom Meste minulý štvrtok (12. 11.).

Polícia pátra aj po svedkoch, ktorí by mohli pomôcť nehodu objasniť. Informuje o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti. Zároveň pripomenula povinnosti účastníka nehody.

"Vo štvrtok minulý týždeň auto zrazilo chodca. Podľa doterajších informácií vodič na neznámom osobnom aute z nezistených príčin narazil do chodca prechádzajúceho cez cestu. Neznámy vodič si po nehode nesplnil svoju zákonnú povinnosť účastníka dopravnej nehody a z miesta nehody odišiel bez toho, aby zranenému chodcovi poskytol prvú pomoc," uviedla polícia s tým, že po neznámom vodičovi pátrajú.

Polícia vyzvala svedkov nehody, ktorí vedia poskytnúť bližšie informácie k jej priebehu, aby tak urobili na čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Kontaktovať políciu môžu podľa jej slov aj cez jej oficiálnu stránku polície na sociálnej sieti prostredníctvom súkromnej správy.

V tejto súvislosti pripomenula polícia zákonné povinnosti vodiča aj účastníka nehody a škodovej udalosti. Vodič musí podľa jej slov bezodkladne zastaviť vozidlo, zdržať sa požitia alkoholu či inej návykovej látky.

Účastník je povinný nehodu ohlásiť polícii, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu. Rovnako by mal urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného nehodou, zotrvať na mieste do príchodu policajta alebo sa vrátiť po poskytnutí či privolaní pomoci, alebo po ohlásení nehody. Polícia upozornila, že by sa mal tiež zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Tiež by mal zabezpečiť, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste nehody.

"Zároveň zdôrazňujeme všetkým účastníkom cestnej premávky, že neposkytnutie prvej pomoci má v zmysle ustanovení Trestného zákona právne dôsledky," dodala polícia.