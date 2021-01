Laura žije od svojich 13-stich bez typickej koruny krásy: Zo ženy s autoimunitnou chorobou modelka!

Naša individualita je dar, ktorý treba oslavovať. To je heslo Laury Mathiasovej (29), ktorá bola vymenovaná za ambasádorku kampane charity Models of Diversity. Tá podporuje rozmanité zastúpenie v modelingovom priemysle.

Laura, ktorá žije v anglickom meste Manningtree, prišla o vlasy kvôli alopécii, keď mala iba 13 rokov. Podľa portálu Gazzete News skrývala vypadávanie vlasov parochňami počas celého života. Počas lockdownu sa však rozhodla začať zdieľať svoje skúsenosti na Instagrame, aby pomohla iným a našla odvahu objasniť svoj stav. „Už sa nechcem hanbiť za to, že som plešatá. Nechcem, aby sa niekto v akomkoľvek veku a z akýchkoľvek dôvodov hanbil za to, že nemá vlasy, len preto, že nám spoločnosť povedala, že by sme ich mali mať. Alopécia je autoimunitný stav, nad ktorým nemám kontrolu. Mala som 13 rokov, keď mi začali vypadávať vlasy. Za tie roky mi som prišla o mihalnice, obočie a všetky vlasy na tele," vysvetľuje Laura.

Nedávno si uvedomila, že ak by sa začala brať taká aká je, nemusela by mať parochňu, keby nechcela. Laura pracuje v komunikačnom tíme na univerzite v Essexe a ľuďom, ktorí sa cítia „odlišní“ alebo nie sú zastúpení v mediálnom a módnom priemysle, umožňuje kráčať vpred a oslavovať svoju krásu. „Models of Diversity sa snažia predefinovať obmedzenú koncepciu spoločnosti v oblasti krásy a toto by sme mali podporovať všetci. Som veľmi nadšená, že môžem s nimi spolupracovať na zvyšovaní povedomia o alopécii,“ dodáva s tým, že chce na móle vidieť inšpiratívnych a skutočných ľudí, nie túžobnú a nedosiahnuteľnú krásu."

Laurina rada pre ľudí s alopéciou je, že bez ohľadu na to, či im vlasy dorastú alebo nie, nikdy by sa nemali hanbiť. „Je v poriadku mať pocit, že strata vlasov je najhoršia vec, ktorá sa môže stať a chcieť to pred svetom skryť. No môžeš byť plešatý a zároveň krásny," vysvetľuje Laura.