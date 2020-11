Otestovali viac ako 68 tisíc ľudí, informuje Naď: Koľko je pozitívnych?

Počas sobotňajšieho testovania na COVID-19 otestovali 68 888 ľudí. Z toho 1366 malo pozitívny výsledok, pozitivita teda dosiahla 1,98 percenta. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na sociálnej sieti.

Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa dali otestovať. Starostom a primátorom odporučil motivovať občanov svojich obcí a miest, aby sa prišli dať otestovať ešte v nedeľu (22. 11.).

"To, že je nižšia účasť znamená, že čísla pozitívne testovaných v jednotlivých obciach sú vyššie. Testovať sa totižto chodia najmä ti, ktorí majú podozrenie, že by mohli byť pozitívni. To môže mať následne dopad na výber obcí a miest pre ďalšie testovanie," uviedol s tým, že najmä pri antigénových testoch je dôležité testovať sa pravidelne.

Víkendové pretestovanie sa koná v 458 mestách a obciach na Slovensku. Tentoraz je dobrovoľné. Ľudia sa môžu testovať od 8.00 do 20.00 h.