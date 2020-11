Cenné body spod Zobora: DAC opäť kraľuje Fortuna lige

Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v sobotu v 14. kole Fortuna ligy v Nitre 1:0 a opäť sa dostali na čelo tabuľky.

Pred Slovanom, ktorý v nedeľu hostí Zlaté Moravce majú trojbodový náskok.



FC Nitra – FC DAC Dunajská Streda 0:1 (0:0)

Gól: 50. Divkovič. Rozhodovali: Dohál – Polaček, Kováč ŽK: Kuník, Danek – Schäfer, Müller, Balič, bez divákov.

Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, (89. Danek), Magda, Fabiš – Adamec (58. Vrábel), Mustafič – Chobot (58. Gatarić), Olivero (58. Bonilha), Záhumenský – Faško

Dunajská Streda: Jedlička – Rodolfo, Müller, Kružliak, Davis – Schäfer – A. Balić, Nebyla (90.+ Andzouana)– Divković (87. Nicolaescu), Kalmár, Ramírez

O 8 minút neskôr pálil už presnejšie k ľavej tyčke hosťujúci Schäfer, avšak reprezentačný brankár Slovenska do 21 rokov Šípoš preukázal svoje kvality a loptu vytlačil na rohový kop. Nitrania sa pripomenuli po štvrťhodine hry. Po ich rohovom kope sa dostal do šance Faško, no jeho zakončenie tesne minulo cieľ. V 27. minúte pohrozili opäť futbalisti zo Žitného ostrova. Davis parádnym centrom našiel hlavu Ramíreza, ktorého hlavička však smerovala len do rúk pripraveného Šípoša. DAC mal v prvom polčase viac z hry a krátko pred polčasovou prestávkou to mohol potvrdiť aj gólom. Ramírez a Divkovič však v dobrých pozíciách zaváhali a tak sa na prestávku odchádzalo za bezgólového stavu.O šesť minút neskôr už mohol byť rozdiel dvojgólový, no proti nádejnej strele Ramíreza vytiahol brankár Šípoš skvelý zákrok. Onedlho to bol opäť aktívny Ramírez, ktorý tentoraz akrobatickým zakončením ohrozil bránu Nitry. Skóre sa však nemenilo. Domáci útočili len sporadicky. Ich najväčšiu šancu mal v druhom polčase Záhumenský, Jedlička však osvedčil svoje kvality a nebezpečnú domácu strelu za svoj chrbát nepustil. V zostávajúcom priebehu už ďalšie góly nepadli a tak si futbalisti DAC Dunajská Streda po tesnom víťazstve 1:0 odniesli domov tri body.