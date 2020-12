Adrián Macho ilustroval knihy k 20. výročiu Harry Pottera: Nad krásnymi kresbami strávil celý rok

Začiatkom mesiaca sa dostalo do rúk fanúšikov výročné vydanie knižnej ságy o čarodejníkovi Harry Potterovi. Unikátne je hlavne vďaka ilustráciám mladého slovenského ilustrátora a grafika Adriána Macha (38).

Jeho tvorba si získala uznanie nielen v britskej agentúre autorky J. K. Rowlingovej ale hlavne očarila všetky vekové kategórie fanúšikov po celom svete. Najmenší čitatelia a ich rodičia poznajú z jeho pera aj veľrybu Gerdu či ilustrácie ku knihe Sníček. Bolo to presne 30. októbra 2000, keď uzrel svetlo sveta slovenský preklad prvej knihy o čarodejníkovi Harry Potterovi.

V tom čase už v angličtine vyšli štyri diely a čitatelia netrpezlivo čakali na ďalšie pokračovania. Generácia dnešných rodičov si isto pamätá na nekonečné mesiace, kým sa na pultoch objavil ďalší diel. Dnes majú možnosť si so svojimi deťmi prečítať jubilejné vydanie celej ságy naraz. Oslava 20. výročia je skutočne veľkolepá, knihy totiž získali nové ilustrácie na obálky i graficky zaujímavý box, nad ktorým slovenský ilustrátor Adrián Macho strávil mesiace usilovnej práce.

Talent nie je všetko

Než sa však človek dostane ako ilustrátor do hľadáčika tímu J. K. Rowlingovej, musí mať za sebou už riadny kus cesty. Rovnako na tom bol aj Adrián Macho, ktorému od malička hovorievali, že má talent, čo ho, prirodzene, nasmerovalo k najrôznejšej tvorbe. Aj keď vyštudoval kreatívny odbor – keramiku – spočiatku viedli jeho kroky do agentúry, kde tvoril grafické návrhy pre zákazníkov. Neostalo však len pri tom.

„Vždy som bol tvorivý človek a cítil som z času na čas potrebu nejako ventilovať tieto kreatívne pretlaky. Pred pár rokmi som začal zverejňovať svoje obrázky na sociálnych sieťach a veľmi rýchlo sa to otočilo na reálne zákazky,“ porozprával o svojich začiatkoch s kreslením.

„Samotný talent však nestačí a podobne ako aj v iných oblastiach, treba na sebe pracovať a zdokonaľovať sa, obetovať svoj čas, nebáť sa výziev a nestrácať nadhľad. Postupom času sa ukáže, či zožnete úrodu, ktorú ste zasiali. S prvými úspechmi si je človek v mnohom istejší a určite nemá núdzu o nové projekty a spolupráce,“ vnáša povzbudenie začínajúcim umelcom Adrián. Medzičasom si už vybudoval obrovskú základňu fanúšikov, ktorí ho na sociálnych sieťach poznajú pod nickom Seaside Spirit, z ktorého dýcha dokonalá, často námornícka pohoda. Prečo však práve tento motív?

„Nikdy som sa nesnažil vytvoriť motívy lokalizované iba na Slovensko a myslím si, že to robí málokto. V dnešnej dobe je ešte stále bežné dostať sa autom skôr z Bratislavy k moru, ako na východ našej krajiny,“ vysvetľuje Adrián. Zo začiatku skúšal tvoriť na tieto témy, no jeho tvorbu to zásadne nedefinovalo. Najmenších čitateľov však iste poteší fakt, že táto námornícka fáza priniesla napríklad veselú veľrybu Gerdu, ktorá sa dočkala hneď dvoch knižných pokračovaní.