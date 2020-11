Bondov teleskop skončil! Observatórium Arecibo po 57 rokoch rozoberú

Rozoberú ho. Rádioteleskop z observatória Arecibo v Portoriku, známy predovšetkým z bondovky Zlaté oko, po dlhých 57 rokoch doslúžil. Najväčší teleskop na svete je v takom dezolátnom stave, že americká Národná vedecká nadácia (NSF) ho už nebude opravovať.

Najznámejší je vďaka záverečnej scéne z bondovky Zlaté oko v roku 1995. Agent 007 v podaní Pierca Brosnana na ňom bojuje s hlavným zloduchom, ktorého hrá Sean Bean. Nakoniec ho zhodí zo satelitnej antény a tá ho po explózii ešte zavalí.

Tento výbuch sa odohral len vo filme. Teleskop prežil v obkľúčení vlhkého pralesa niekoľko hurikánov a zemetrasení, no zub času sa podpísal aj na ňom. Ortieľ mu podpísali minuloročné nehody, pri ktorých sa uvoľnili dva podporné káble. Tie spôsobili 30-metrovú dieru do satelitného taniera. Nebezpečenstvo však spočíva v 900-tonovej plošine zavesenej vo výške 137 metrov. Ak by padla, prišlo by k poškodeniu ďalších objektov. NSF sa preto rozhodla neriskovať a pristúpila na jeho demontáž.

Teleskop bol dlho najväčším svojho druhu na svete. Kľúčovým bol v roku 1999, keď jeho prostredníctvom vedci objavili v blízkosti Zeme asteroid Bennu. Prispel k výskumu rádiového žiarenia Jupitera či dokonca zachytával možné zvuky od mimozemských civilizácií.

Observatórium Arecibo

miesto: Arecibo, Portoriko

roky výstavby: 1960 - 1963

priemer: 304,8 m

ohnisková vzdialenosť: 132,6 m