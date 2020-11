Salah šiel bratovi na svadbu, nakazil sa covidom: Jasné stanovisko kouča Liverpoolu

Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool Nemec Jürgen Klopp prezradil, že s egyptským útočníkom Mohamedom Salahom si vydiskutoval okolnosti jeho nákazy koronavírusom počas ligovej prestávky vyhradenej pre potreby národných tímov.

Elitný zakončovateľ sa počas minulého týždňa zúčastnil na svadbe svojho brata a po oslave, na ktorej nemal prekrytie horných dýchacích ciest, mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Nenastúpil preto na súboje svojej krajiny v kvalifikácii o postup na Africký pohár národov. Klopp neplánuje žiadne disciplinárne opatrenia voči Salahovi.

"Je to medzi Moom a mnou. Zhovárali sme sa o tom a ja som v poriadku s jeho vysvetlením," prezradil Klopp. Priznal však, že on sám v súvislosti s prevenciou pred nákazou koronavírusom v lete vynechal rôzne oslavy priateľov či rodinných príslušníkov. "Na kamarátovej narodeninovej oslave malo byť približne päťdesiat osôb. Na poslednú chvíľu som sa rozhodol tam neísť. V tom čase také akcie boli v Nemecku povolené, ale šlo len o narodeniny a bolo to vonku. Aj tak som nešiel," informoval Klopp.

Prvý pozitívny test na koronavírus mal Mohamed Salah minulý piatok, ochorenie COVID-19 u neho potvrdil aj opakovaný test v stredu. Egypťan bol medzitým v izolácii, najprv v hotelovej izbe v Káhire a neskôr aj rezorte el-Gouna na okraji Hurgady. V piatok sa Salah vrátil do Anglicka a do tréningového procesu sa vráti až vtedy, keď jeho test bude negatívny. Vynechá tak nedeľňajší ligový zápas doma proti Leicesteru a otázny je jeho štart počas nasledujúceho týždňa v Lige majstrov proti talianskej Atalante Bergamo. "Cíti sa dobre a nemá žiadne príznaky ochorenia," dodal Klopp.