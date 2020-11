Čo odkazujú Šafaříkovi do neba jeho bývalý spoluhráči? Bol to dobrý hokejista a výborný chalan

Tragická nehoda! Hokejovú verejnosť šokovala v piatok správa o nečakanej smrti českého hokejistu Michala Šafaříka († 43). Bývalý obranca podľahol vážnym zraneniam pri autonehode.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Odchovanca vsetínskeho hokeja si slovenskí fanúšikovia pamätajú zo sezóny 2002/2003, keďBývalý český obranca Michal Šafařík naštartoval svoju hokejovú kariéru počas zlatej vsetínskej éry v 90. rokoch. V drese rodného Vsetína získal v rokoch 1996 až 1998 dva české tituly a neskôr pôsobil aj v Brne, Zlíne či Olomou­ci, kde bol tri sezóny aj kapitánom., kde pod vedením trénera Júliusa Šuplera hral po boku viacerých slovenských reprezentantov a celkovo odohral 50 stretnutí. Trojica z nich - Richard Kapuš, Miroslav Lažo i Michal Hudec si na Šafa, ako Šafaříka v kabíne prezývali, aj zaspomínala.



Miroslav Lažo

- Bol to usmiaty, veselý, taký pohodový chalan. Je to obrovská tragédia, veľmi ma to šokovalo, keď som sa dozvedel o jeho smrti. Spomínam si, že v tom ročníku, keď Šafo, ako sme ho volali, pôsobil v tíme, tak sme získali titul. V Slovane vždy bola dobrá partia, českí hráči nemali problém k nám zapadnúť. Aj keď hral za Slovan iba sezónu, tak sme si občas zavolali aj potom, parkrát sme sa aj stretli a vždy sme si mali čo povedať.

Richard Kapuš

- V krátkej dobe je to už druhý hokejista, s ktorým som v minulosti hrával a už nie je medzi nami. Je to veľmi smutné, že taký mladý človek tragicky zahynul a celej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť. Šafo bol dobrý hokejista, výborný chalan do kabíny, takže nemôžem na neho povedať žiadne krivé slovo. Hoci to už bolo dávno, čo sme spolu hrali za Slovan, ale spomienky sa vymazať nedajú a viem, že sme vtedy získali aj majstrovský titul pod vedením trénera Šuplera.



Michal Hudec

- Je to pre mňa šok, až teraz som sa to dozvedel od vás, že tragicky zahynul. Keď si spomeniem na Šafa, tak to bol ideálny chalan do kabíny a výborný obranca. Bol vtedy pevnou súčasťou tímu, s ktorým sme získali v extralige majstrovský titul. Spomínam si, že mal od klubu k dispozícii služobnú fábiu a raz mu ukradli všetky kolesá, čo bolo v tej dobe moderné, tak sme mali v kabíne zábavu. Je to tragédia, keď odíde taký mladý človek...