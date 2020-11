Ovláda až šesť jazykov a toto miluje na Bratislave najviac: Hráč Slovana de Marco o živote na Slovensku

Futbalista Slovana Bratislava Vernon de Marco (28) v stredu oslávil svoje 28. narodeniny. Rodený Argentínčan, ktorý plynule hovorí po slovensky, podáva spoľahlivé výkony a stal sa neodmysliteľnou súčasťou zostavy belasých.

Pre oficiálnu stránku klubu o sebe porozprával viaceré zaujímavosti. Napríklad aj to,pochválil sa na úvod de Marco. Na slovenčine mu však podľa jeho slov robí najväčší problém skloňovanie. V krajine pod Tatrami sa cíti takmer ako doma. Rodnú Argentínu má však stále vo svojom srdci. „Keď mám chvíľu voľného času, rád cestujem domov za rodinou. Keď som však v Bratislave, trávim čas s priateľkou. Chodíme spolu do prírody, často sa prechádzame alebo bicyklujeme po nábreží Dunaja. Alebo si len tak spolu doprajeme nejaké dobré jedlo,“ povedal argentínsky rodák z mesta Rosario.V tom istom meste sa zhodou okolností narodil aj futbalový génius Leo Messi. Vernonova priateľka Anna pochádza zo španielskej Malorky. V spoločnej domácnosti vyčíta futbalistovi najmä jednu vec.Som poriadkumilovný, ale vynesenie smetí vždy odkladám,“ smial sa de Marco. Ten má jasnú predstavu aj o tom, čo by robil, keby si na život nezarábal futbalom. „Venoval by som sa jazykom, keďže sa ich učím rýchlo a rád., rozbehol by som v tejto oblasti vlastné podnikanie,“ uzavrel de Marco.