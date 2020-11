Z usmrtenia Mira († 44) a Janette († 48) v Lednických Rovniach obvinili syna Lukáša: Ohavné detaily vražednej noci!

Desivé detaily, z ktorých doslova mrazí. Ešte vo štvrtok sa za dverami rodinného domu v obci Lednické Rovne (okr. Púchov) odohrala tragédia, ktorá otriasla celým Slovenskom. Pri požiari tam zahynuli Miroslav († 44) a jeho družka Janette († 48). Neskôr sa ukázalo, že obaja boli zavraždení a prípad si prevzala NAKA.

Muži zákona zadržali jedného z Miroslavových synov, ktorý mal otca so ženou dobodať pre zlé správanie sa k jeho nevlastným sestričkám Vaneske a Norike. V sobotu na povrch vyplávali ďalšie šokujúce skutočnosti a vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy Lukáša K. Podľa polície mu však pri plánovaní dvojnásobnej vraždy malo pomáhať aj jedno z maloletých dievčat. Čo malo predchádzať krvavým jatkám?

Správa o smrti Miroslava († 44) a Janette († 48) vo štvrtok ráno postavila do pozoru celú dedinu napriek tomu, že ich rodinu celkom dobre nepoznali. Samotného Miroslava opísali ako zvláštneho človeka, ktorému pred dvomi rokmi zomrela manželka. „Veľmi sa trápila, nedovolil jej ísť ani k lekárovi a netrvalo to ani dlho, asi tri mesiace, odkedy jej zistili rakovinu a umrela,“ vyslovili šokovaní susedia.

Zároveň tvrdili, že muž sa mal nevhodne správať k deťom - vlastným dcérkam Vaneske a Norike a nevlastnému synovi. „Bolo počuť občas zvadu, či dievčatá aj bil, to neviem, ale ruku do ohňa by som za to nedal. Synovi však bral peniaze, čo zarobil, aj stravné lístky,“ dodal sused. Zrejme aj to bol dôvod, prečo pretiekol Lukášov pohár trpezlivosti a v jeho hlave skrsol desivý plán. Podľa polície požiar domu len mal zakamuflovať strašný zločin.