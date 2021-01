Neobyčajná história miest na toku Dunaja: Územie Komárna obývali Kelti aj starí Rimania, s týmto odolalo nájazdom Turkov

Aj keď na rovinatom juhu Slovenska chýba terén vhodný pre lyžiarov, predsa len má aj táto oblasť cez zimu čo ponúknuť. Nachádza sa tu viacero turistických zaujímavostí a pamiatok, v prípade, že to opäť dovolí pandemická situácia, otvoria svoje brány aj obľúbené termálne kúpaliská a aquaparky.

Lokalitou, ktorá milovníkov prírody poteší za každého počasia a v každej ročnej dobe, je Vodné dielo Gabčíkovo a Zdrž Hrušov. Práve na tomto mieste sa nachádzajú prvé dve územia Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Na pravom brehu toku Dunaja sú súčasťou oblasti lesy pri Rusovciach a Čunove a tiež Územie ostrovného významu Ostrovné lúčky. Druhé územie CHKO na opačnom brehu Dunaja zahŕňa rezerváciu Kopáčsky ostrov. V lužných lesoch možno nájsť úctyhodné exempláre topoľov bielych a čiernych, ako aj ďalších druhov stromov, ktoré sú domovom viacerých druhov vtákov, napríklad orliaka morského. Pri vodných tokoch možno obdivovať aj volavky, pestrofarebného rybárika riečneho a ďalšie druhy vodných vtákov.

Príroda s lužnými lesmi lemuje tok Dunaja aj smerom na juh, pričom tretie územie CHKO Dunajské luhy sa nachádza v okolí známej obce Bodíky a je popretkávané ramenami Dunaja. Štvrtá časť CHKO potom leží pri obciach Sap a Čičov a piatou je Veľkolélsky ostrov kúsok od Komárna. Miesta na oddych ponúka aj Malý Dunaj. Atrakciou tejto lokality sú vodné mlyny. Kedysi ich na Žitnom ostrove bolo niekoľko stoviek – zachované sú štyri kolové mlyny (Jelka, Jahodná, Dunajský Klátov, Tomášikovo) a jeden lodný mlyn v Kolárove. K oblasti Žitného ostrova patrí Klátovské rameno, národná prírodná rezervácia a zároveň ďalšie Územie európskeho významu.

Z miest a mestečiek na juhu Slovenska možno spomenúť Hurbanovo, ktoré sa pýši okrem známej značky piva aj jedným z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe. V roku 1871 ho založil gróf Mikuláš Konkoly. Slovenská ústredná hvezdáreň ponúka atraktívne podujatia aj pre verejnosť.V časoch vojen s Turkami, potom čo Turci obsadili v roku 1541 Budín, tu vzniklo opevnenie, ktoré sa postupne do druhej polovice 17. storočia rozrástlo na rozsiahlu pevnosť. Práce na nej pokračovali až do 19. storočia. Pevnosť nebola nikdy vojensky dobytá. Pre turistov je otvorená – momentálne v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. Mostom cez Dunaj sa dá prejsť do susedného maďarského Komáromu.

Ďalším historickým miestom na toku Dunaja je dvojica miest Štúrovo – Ostrihom.Dominantou Ostrihomu je bazilika, ktorá je najväčším kostolom Maďarska a patrí k najväčším nielen v Európe, ale na svete. Z veže katedrály sa ponúka výhľad na okolité pohoria – Pilis a Börzsöny v Maďarsku, na Kováčovské kopce (Burda) a na sútok Dunaja s Hronom. Burda je najmenším geomorfologickým celkom na Slovensku. Pohorie sopečného pôvodu leží na východ od Štúrova a vypína sa nad tokom Dunaja, ktorý na tomto mieste opúšťa Slovensko. Najvyšším vrchom je 395-metrový Burdov.

Okolie obcí Strekov a Svodín neďaleko Štúrova je tiež známou vinohradníckou oblasťou (tzv. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť). Vďaka termálnym prameňom je na južnom Slovensku niekoľko známych aquaparkov a krytých bazénov, ktoré sú v súčasnosti zatvorené pre pandémiu – len čo to situácia dovolí, privítajú hostí Aquapark Senec, Thermalpark Dunajská Streda, kúpele Thermal Corvinus vo Veľkom Mederi, kúpalisko Thermál v Nesvadoch, kúpele v Patinciach či termálne kúpalisko v Podhájskej.