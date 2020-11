Viete, čo robiť s nespotrebovanými antibiotikami? Pozor, do koša nepatria

Nespotrebované antibiotiká je potrebné odniesť do lekárne. V aktuálnej infokampani na to upozorňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ako pre TASR uviedla hovorkyňa štátneho ústavu Magdaléna Jurkemíková, lieky nepatria do koša a musia sa zlikvidovať špeciálnym spôsobom.

"Nespotrebované lieky si v žiadnom prípade nenechávajte pre istotu na prevenciu alebo liečbu iného ochorenia. Takisto sa s antibiotikami nedeľte s inými, ani keď majú rovnaké príznaky ako vy," zdôraznila. Riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová poznamenala, že antibiotiká treba užívať len na základe lekárskeho predpisu. Pripomenula, že neliečia chrípku, prechladnutie ani iné vírusové ochorenie. Diagnostika je v rukách lekára. Predpísané antibiotiká je podľa šéfky štátneho ústavu potrebné užívať vždy v tú istú hodinu, aby bola dosiahnutá potrebná hladina antibiotika v tele. "Takisto sa vyžaduje doužívanie celej predpísanej dávky. To, že pacient už nepociťuje príznaky, neznamená, že došlo k likvidácii baktérie, a infekcia sa môže vrátiť. Zároveň môžu baktérie prispôsobiť svoje obranné schopnosti proti antibiotiku, s ktorým sa stretli, keď vzniká rezistencia," komentovala. Odborníci zároveň pripomenuli, že mnohým ochoreniam sa dá efektívne a jednoducho predchádzať. Základom je správna hygiena rúk a absolvovanie povinných očkovaní. Pri závažnom ohrození verejného zdravia, akým je aktuálna pandémia nového koronavírusu, je podľa ústavu potrebné dodržiavať inštrukcie a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ako nosenie rúška, zníženie mobility a podobne. "Aj keď COVID-19 je vírusové ochorenie, pri komplikovanom priebehu sa u pacienta môže vyvinúť aj sekundárna bakteriálna infekcia, ktorá si môže vyžadovať liečbu antibiotikami," dodala Jurkemíková.