Priateľka ho po rozchode vykopla z domu: Neuveríte, k čomu dohnala Samuela posadnutosť bývalou!

Muž, ktorý bombardoval svoju bývalú priateľku SMS-kami a kvetmi, ju chcel získať späť tým, že jej autom vrazil do domu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Samuel Sleep (35) ostal so zlomeným srdcom po tom, čo ho vo februári vyhodila z domu priateľka, s ktorou bol posledných 15 mesiacov. Dvojica si spolu kúpila dom v meste Melbourne, no veci sa náhle zvrtli, informuje portál Daily Mail. Samuel sa ťažko vyrovnával s ničivým rozchodom, tak začal svoju bývalú obťažovať SMS-kami a bombardovať správami na sociálnych sieťach. Zašiel dokonca až tak ďaleko, že jej poslal odkaz, ktorý by jej po kliknutí nainštaloval na telefón sledovacie zariadenie. Podarilo sa mu tiež dostať k jej počítaču, kde si stiahol jej staré fotografie a tie potom poslal jej nadriadenému a druhému expriateľovi.

Situácia sa vyhrotila, keď sa Samuel vlámal do domu, ktorý spolu kedysi zdieľali, sadol si v obývačke a začal piť. Steny izby vyzdobil štrnástimi papiermi, na ktorých jej vyznával lásku. Veľké romamtické gesto sa však nestretlo s odozvou. Keď ho bývalá našla doma, označila ho za psychopata, "stalkera" a chcela, aby okamžite odišiel. Neopätovanú lásku Austrálčan nezobral dobre, vybehol von a nasadol do auta, s ktorým vzápätí vrazil do domu. Rovno do vchodových dverí, kde auto zostalo zaseknuté. Jeho bývalá priateľka vtedy stála len približne štyri metre od dverí.

Pre svoj čin bol Samuel predvolaný na súd. „Váš priestupok je neobvyklý, ale závažný,“ vyhlásil sudca Christopher Ryan. Forenzný psychológ, doktor Danny Sullivan, súdu povedal, že správanie odsúdeného sa označuje ako „odmietnutý prenasledovateľ“. „Snaží sa zmieriť s rozchodom a môže sa tiež chcieť pomstiť,“ uviedol pred súdom. Samuel Sleep bol odsúdený na verejnoprospešné práce po dobu troch rokov, dostal pokutu približne 850 eur a rovnakú sumu musí zaplatiť bývalej ako odškodné. Na rok a pol prišiel aj o vodičský preukaz.