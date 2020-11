Vážny úraz! Ďurovčíkov talentovaný tanečník je v umelom spánku: Naliehavá prosba tehotnej manželky

Bojuje o svoj život! Ladislav Cmorej (41) je známy tanečník a choreograf.

Dlhé roky úzko spolupracoval s režisérom a choreografom Jánom Ďurovčíkom (49), okrem toho však predvádzal svoje pohybové schopnosti v mnohých televíznych či divadelných projektoch. Podľa informácií Nového Času je talentovaný tanečník od utorka v rukách lekárov. Počas nakrúcania videoklipu mal totiž vážny úraz, po ktorom nasledoval okamžitý prevoz do nemocnice. Lacko, ako ho všetci priatelia a známi volajú, teraz leží v umelom spánku!

Rodina dokonca prosí o krv, ktorú bude potrebovať. Keď sa povie meno Laco Cmorej, všetci, ktorí ho poznajú, sa okamžite usmejú. Talentovaný umelec je totiž chodiace slnko a všade, kam príde, rozdáva pozitívnu energiu. Na doskách, ktoré znamenajú svet, sme ho mohli vidieť nespočetne krát. Od divadelných predstavení po veľké televízne projekty ako Slávik, Miss Slovensko, OTO či Športovec roka.

Z tanečníka, ktorý dlhé roky spolupracoval so známym choreografom a režisérom Jánom Ďurovčíkom, sa však stal po rokoch tiež choreograf, ktorý miluje svoju prácu dodnes. Práve tá sa mu však stala osudnou. Podľa informácií Nového Času robil v utorok na videoklipe, keď mal vážny úraz. „Mal nešťastnú nehodu. Momentálne leží v umelom spánku, má zlomeniny a popáleniny. Počul som, že tam mala zohrať úlohu elektrina,“ prezradil zdroj blízky choreografovi.

Známy umelec tak odo dňa tragédie doslova bojuje o svoj život. Vyzerá to tak, že Cmorej bude potrebovať krv. Jeho milovaná manželka Marcela hľadala cez sociálne siete darcov. „Priatelia, veľmi prosíme. Lacko bude potrebovať krv. Ja nemôžem ísť darovať. Môže to byť hocijaká krv, kdekoľvek v Bratislave, len treba povedať, že je to pre Ladislava Cmoreja (5. 8. 1979). Leží v Ružinove. Vraj je to jedno, ale Lacko má A+. Veľmi ďakujeme. S láskou a vierou, že všetko bude v poriadku,“ znel oznam na jej profile.