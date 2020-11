Francúzsko kritizujú novinári, aktivisti aj OSN: Problémový návrh zákona ohrozuje slobodu tlače

Nový francúzsky návrh zákona o bezpečnosti môže ohroziť slobodu tlače a občianske slobody, obávajú sa žurnalisti, aktivisti a medzinárodné organizácie vrátane OSN.

O návrhu takzvaného zákona o "globálnej bezpečnosti", ktorý preložila vládnuca strana Republika v pohybe (LREM) prezidenta Emmanuela Macrona, rokujú tento týždeň poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia.

Podľa návrhu by bolo zdieľanie obrazového záznamu policajta "s cieľom poškodenia ich fyzickej alebo psychologickej integrity" trestané pokutou do výšky 45 000 eur a odňatím slobody do jedného roka. Zákon by navyše umožnil polícii používať drony vybavené fotoaparátmi a zároveň policajtom zabezpečil ľahší prístup k záznamom bezpečnostných kamier, informovala v piatok televízia al-Džazíra.

Podľa francúzskeho ministra vnútra Géralda Darmanina je však spomínaný návrh napísaný tak, aby "chránil tých, ktorí chránia nás". Darmanin tým odkazoval na nedávne útoky na policajtov. Minulý mesiac sa takmer 40 ľudí pokúsilo vniknúť do policajnej stanice na parížskom predmestí Champigny-sur-Marne.

Kritici predlohy však varujú, že navrhované opatrenia môžu ohroziť slobodu tlače, právo verejnosti na informácie a podkopať úsilie zamerané na potlačenie neprimeraného policajného násilia.

V januári tohto roku bol videozáznam kľúčovým dôkazom v prípade zásahu parížskej polície, pri ktorom zahynul obyvateľ alžírskeho pôvodu Cédric Chouviat. Traja policajti boli v tejto súvislosti obvinení z usmrtenia.

K navrhovanému zákonu sa mimoriadne vyjadrila aj Rada OSN pre ľudské práva, ktorá ho označila za problematický a francúzskych poslancov vyzvala, aby zaň nehlasovali.

Návrh odsúdili aj medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), francúzsky zväz novinárov a desiatky ďalších organizácií pracovníkov médií.

Vo francúzskej metropole Paríž v utorok v súvislosti s návrhom vypukli protesty, voči ktorým polícia zakročila slzným plynom a vodnými delami. Podobné demonštrácie sa konali aj v mestách Rennes, Lyon, Toulouse, Bourdeaux a Grenoble.