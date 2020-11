Modelka si dala spraviť mega prsia aj mega zadok: Z toho, co chce mať v rozkroku, budete v šoku

Kanadská modelka, ktorej snom je mať najväčšiu vagínu na svete, na chvíľu svoje plány odložila, aby si mohla ešte viac zväčšiť prsia.

Kanaďanka, ktorá si hovorí Mary Magdalene (24), si dala do pŕs vložiť implantáty s objemom 3000 cm3, informoval portál Daily Star. Výsledkom sa pochválila na sociálnej sieti Instagram a jej fanúšikom spadli sánky.

Spolu s obrázkom svojich vylepšených kriviek modelka napísala, aká je nadšená, a dodala, že neplánuje s operáciami tak skoro prestať. Mary sa dokonca na serveri OnlyFans ukázala jej obdivovateľom hore bez. Dychtivým sledovateľom povedala: „Na mojej webovej stránke odhalím necenzurované výsledky.“

Hoci si Mary svoje nové prsia nevie vynachváliť, priznáva, že proces zotavovania nebol jednoduchý. Modelka pripustila, že jej telo sa stále lieči z operačného zákroku a nevie sa tak jednoducho prispôsobiť zväčšeniu poprsia. "Bude to ešte zaujímavé nasledujúcich pár mesiacov, kým si moje telo zvykne na túto novú váhu," napísala. Fanúšikovia si myslia, že bolestivý zákrok stál za to.

Na Instagrame ju zasypala hromada lichotivých komentárov. „Vyzeráš tak dobre! Zamiloval som sa do teba," napísal niekto a ďalší sa pridali. „Si taká krásna,“ znelo v komentároch.

Teraz, keď Mary prestala pracovať na svojich prsiach, je pravdepodobné, že bude pokračovať v plnení svojho veľkého sna. Chce mať totiž najväčšiu vagínu na svete. V posledných rokoch dostávala špeciálne injekcie, ktoré spôsobili, že jej intímna oblasť „opuchla a zväčšila sa“.

Napriek svojim nedávnym komplikáciám sa hviezda Instagramu neplánuje vzdať svojej posadnutosti tak skoro. Vôbec neľutuje, že na plastických operáciách minula už viac ako 85 000 eur. Povedala: „Najviac sebavedomo sa cítim nahá a rada to predvádzam v šatách." Priznala, že sa trochu bojí, ale dodala tiež, že je to pre ňu veľmi vzrušujúce anič ju nezastaví. „Je to veľmi návykové. Mojím obľúbeným typom výstrihu je teraz môj "ťaví psrt".“