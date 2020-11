Martu a Zdenka spojila láska k foteniu, teraz oslávili 50. výročie svadby: Aký je náš recept na dlhé šťastné manželstvo

Už pol storočia sú spolu v dobrom aj zlom a ľúbia sa ako za mladi. Manželia Marta (72) a Zdenko Michal (74) bok po boku kráčajú šťastne životom neuveriteľných 50 rokov.

Veľkú lásku sa rozhodli spečatiť na žilinskej radnici zlatou svadbou aj počas prísnych pandemických opatrení. V čase, keď sa na Slovensku rozvádza až polovica párov, je ich dlhotrvajúca láska žiarivým príkladom, že manželstvo môže byť šťastné aj celé desaťročia. Pár rozdáva dobrú náladu aj v klube dôchodcov, kde organizujú rôzne stretnutia pre kamarátov zo Žiliny.

Veľká láska páru, ktorý aktuálne slávi zlatú svadbu, začala, keď sa stretli na legendárnom čaji, ktorý býval v Žiline o piatej. „Páčila sa mi, padla mi do oka okamžite. Išla z nej taká iskra, veselosť a musím povedať, že ju nestratila ani po tých rokoch. Stále to na nej obdivujem a mám túto jej vlastnosť veľmi rád,“ hovorí dôchodca Zdenko Michal (74). Marta (72) si na prvé stretnutie tiež spomína veľmi živo.

„Je to akoby to bolo včera, ten pocit, aký som mala, keď sa na mňa pozrel, na to sa nedá zabudnúť. Neváhala som ani chvíľu a pozvanie na rande som hneď prijala,“ opisuje osudový okamih Marta. Profesionálnu fotografku v Žiline pozná mnoho ľudí, celý život fotila v ateliéri na Mariánskom námestí a tiež na Bottovej ulici. Spoločná vášeň k fotografovaniu ich zbližovala aj počas manželstva.

„Ja som učil na strednej škole požiarnej ochrany a fotografovaniu som sa venoval amatérsky. Máme v tých fotografiách spoločnú záľubu a myslím si, že nám to prinieslo do spoločného života veľké obohatenie. Ľudia nás totiž všade volajú, lebo vedia, že im radi urobíme fotografie,“ vysvetľuje vitálny dôchodca.

Treba robiť veci spolu

Manželia vychovali dve dcéry, a keď sa obe osamostatnili, rozhodli sa oživiť svoje životy kúpou záhradky na Dubni. Aktívni sú aj v miestnom klube dôchodcov Senior klub priatelia. Organizovali nielen spoločné výlety, ale aj športové bežecké stretnutia, keďže obaja manželia spolu aj športujú. V ťažkých časoch obmedzenia kontaktov a stretávania sa ľudí sa snažia udržať si komunitu priateľov aspoň telefonicky a stretávaním sa na prechádzkach v prírode.

„Je dôležité robiť veci spolu a dopriať si vzájomný čas, keď sa venujeme jeden druhému. Ale aj ísť spolu do spoločnosti je obohacujúce, rovnako aj niečo spolu tvoriť. Nikdy som sa s mojím mužom nenudila, a je to tak preto, lebo ma podporoval v rôznych aktivitách. Keď som pred dvanástimi rokmi zatúžila po záhradke, ocenil to a o pár týždňov sme sa mohli tešiť z nových spoločných zážitkov pri pestovaní,“ vraví Marta.

4 rady páru na udržanie manželstva Otvoriť galériu 1970 - Manželia sa vzali pred neuveriteľnými päťdesiatimi rokmi. Zdroj: arj

1. Rešpektovať a vážiť si názor partnera na vznikajúce problémy v práci, pri zábavách a pri výchove detí.

2. Starať sa o zdravie a chrániť si ho za každých okolností, vzhľadom na počasie.

3. V rámci svojich možností pomáhať starým rodičom, súrodencom a priateľom pri nákupoch potravín a vecí, ako aj pri upratovaní.

4. Spoločne sa podieľať na domácich prácach ako varenie, upratovanie a pranie.