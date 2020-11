Zachráni reprezentáciu? Na Slovensku vyrastá nádejný útočník

Strhol na seba pozornosť! Za posledný mesiac dosiahol v lige dva hetriky. Desať nastrieľaných gólov ho vynieslo na čelo tabuľky strelcov.

Takmer dvojmetrový útočník Filip Balaj (23) je v kurze. Sype mu, z čoho profituje celé mužstvo Zlatých Moraviec, ktoré sa vyhrieva na 4. mieste hneď za trojicou favoritov Slovan - D. Streda - Žilina.

Pri jeho dobrej forme a problémoch s hrotovými hráčmi v reprezentácii sa začalo jeho meno skloňovať aj pred záverečným zrazom tohto roka. Nakoniec sa do nominácie nedostal. Tréner Štefan Tarkovič na Balaja nezabúda. „Všímame si ho. Na poste útočníka máme problém z hľadiska konkurencie. Nie je to jeho problém, ale väčší. Kvalita zápasov v našej lige je iná ako v európskych súťažiach,“ vyhlásil pre My Nitra.

Neznamená to, že pre hráčov z ligy je cesta do repre uzavretá. Balaj má reálnu šancu napodobniť svojho bývalého žilinského spoluhráča Róberta Boženíka, ktorý sa prebil do repre z našej ligy. „Nečakal som, že by som mohol byť v nominácii. Bol by to pre mňa šok. Priznávam však, že mi lichotilo, keď sa začalo spájať moje meno s reprezentáciou,“ prezradil strelec pre Nový Čas.

Tarkovič nevylúčil, že ak by ostal koučom, Balaj môže byť vážnym adeptom na repre dres. „Je jedným z najlepších ligových hráčov a na svojom poste vôbec. Otázka je, ako by vyzeral v ťažkej medzinárodnej konfrontácii.“

S ňou nemá vysoký útočník veľa skúseností. „Zo slov trénera som vycítil, že ak sa budem zlepšovať, tak pozvánka do repre nie je nemožná. Vnímam to ako výzvu ešte tvrdšie na sebe pracovať,“ uzavrel Balaj.