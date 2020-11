Hodnoty krvného tlaku by mal poznať každý. Ktorý tlakomer meria bezchybne?

Na Slovensku trpia vysokým tlakom asi dva milióny ľudí, pričom takmer polovica z nich o svojom ochorení ani nevie. Hypertenzia sa rada maskuje a nijako sa neprejavuje, až pokiaľ nie je neskoro. Infarkty či cievne mozgové príhody sú strašiakom, ktorý sa netýka len starších ľudí. Najlepším receptom ako bojovať proti kardiovaskulárnym ochoreniam je prevencia.

Pre svoje zdravie nemôžete urobiť nič jednoduchšie ako si pravidelne merať tlak. Nie u lekára, ktorého navštívite len niekoľko krát do roka, ale doma. V domácich lekárničkách by preto okrem teplomeru nemal chýbať ani spoľahlivý tlakomer.

Pri kúpe tlakomeru do domácnosti je dôležité zamerať sa na kvalitu a funkcie tlakomeru, prípadne sa o výbere poradiť so svojím lekárom. „Tlakomery je v súčasnosti možné kúpiť aj na pultoch veľkých obchodných reťazcov či v bežných e-shopoch. Spoľahlivé tlakomery by však mali byť klinicky testované a certifikované. Keďže tlakomer je investíciou do zdravia, pri jeho kúpe by sme sa mali obrátiť na renomovaných výrobcov s dlhoročnou tradíciou,“ upozorňuje MUDr. Michaela Macháčová, viceprezidentka Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Presné a pohodlné meranie

Klinicky testovaný, certifikovaný a spoľahlivý je aj tlakomer Veroval Duo Control. Ide o tlakomer, ktorý meria presne aj pri srdcových arytmiách vďaka tomu, že využíva kombináciu dvoch metód merania tlaku. Okrem oscilometrickej metódy, ktorou disponujú všetky digitálne tlakomery, Veroval Duo Control pri meraní krvného tlaku používa aj posluchovú alebo korotkovovú metódu. Tá má v porovnaní s oscilometrickou vyššiu presnosť práve pri pacientoch, ktorí môžu trpieť srdcovými arytmiami.

Posluchová metóda merania tlaku bola vyvinutá v roku 1890 a dlhé roky sa využívala pri ortuťových tlakomeroch, ktoré vynikali práve svojou presnosťou. Princípom posluchového merania tlaku je zaznamenávanie úderov, ktoré detekujú systolický aj diastolický tlak. Hartmann teda dokázal do éry digitálnych tlakomerov preniesť korotkovovú metódu a zabezpečiť tak presnosť nameraných hodnôt. Spojenie oboch metód zabezpečuje jednoduché ovládanie tlakomera, ktoré v pohodlí svojho domova zvládne každý.

Na akom princípe funguje posluchová metóda?

Keď nafúknete manžetu tlakomera, manžeta stlačí tepnu v ramene a vytvorí tak umelú prekážku v krvnom prietoku. Potom tlak v manžete pomaly klesá, až krv tepnou začne znova prúdiť. To sa prejavuje počuteľnými srdcovými odozvami vo fonendoskope. Len čo tlak na ramene poklesne natoľko, že tepna už nie je nijak stlačená a obnoví sa v nej normálny prietok krvi, ozvy prestanú byť počuť. Tlak pri prvej počuteľnej ozve zodpovedá hodnote systolického tlaku, tlak pri poslednej počuteľnej ozve hodnote tlaku diastolického.