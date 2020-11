Speváka Richarda Müllera trápili obavy, že už nikdy nebude tvoriť: Všetko zmenila jedna fotka

Mnohých umelcov položila koronakríza na kolená, no spevák Richard Müller (59) ju poňal ako tvorivé obdobie.

Nielen, že čas medzi dvoma vlnami pandémie využil na živé koncertovanie, ale vydal aj nový album, ktorým prerušil niekoľkoročnú tvorivú krízu. Navyše si s 8-ročným synom Markusom zopakoval, čo sa za mladi naučil.

Niekoľko rokov vás trápila autorská bezmocnosť zmiešaná s obavami, že už nikdy nespravíte vlastné piesne. Ako sa to zlomilo?

Je to paradoxné a bude sa zdať, že si vymýšľam, ale keď ma môj priateľ, fotograf Majo Hirc, fotil na obal knihy textov, mal so sebou v štúdiu v ateliéri malého psa. A poprosil ma, či by som bol taký milý a nechal sa s ním odfotiť. Súhlasil som. Keď mi potom ukázal tú fotku, chytila ma za srdce. Rozhodol som sa, že urobím album, ktorý sa bude volať Hodina medzi psom a vlkom. A aj som to splnil. Je to naozaj skvelý pocit mať zase vlastné skladby.

Ako dlho vám to trvalo?

Mne štyri dni, producentovi a aranžérovi Petrovi Grausovi asi mesiac.