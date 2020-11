Anglicko chce kvôli Vianociam uvoľniť opatrenia: Čo má nasledovať potom, nebude každému po chuti

Vláda zvažuje, že na Vianoce v Anglicku na 5 dní uvoľní režim. Odborníci však dodávajú, že po sviatkoch bude musieť nasledovať prísny lockdown na 25 dní.

Premiér Boris Johnson (56) sa vyjadril, že aspoň na konci tohto príšerného roka chce rodinám dovoliť, aby boli spolu. Pre rôzne obmedzenia sa totiž na Britských ostrovoch už dlho nemôžu blízki ľudia navzájom nav­števovať. Plán je taký, že od 24. do 28. decembra by v Anglicku uvoľnili pravidlo, podľa ktorého sa môže stretávať nanajvýš 6 ľudí a sú obmedzené stretávania osôb z iných domácností.

Po novom by týchto 5 dní mohli stráviť spolu rodiny až zo štyroch domácností, ktoré by vytvorili svoju bublinu a nestretávali by sa s ďalšími ľuďmi. Odpadla by tak dilema, či stráviť sviatky s jednými starými rodičmi, alebo s druhými. Všetko však niečo stojí. Doktorka Susan Hopkins z anglického úradu verejného zdravotníctva varovala, že každý deň uvoľnenia budú musieť vyvážiť piatimi dňami prísneho lockdownu. Po Vianociach by tak Anglicko čakalo uzavretie na 25 dní.