Zúfalý riaditeľ vranovskej nemocnice: Zdravotníci melú z posledného a ľudia sa správajú takto!

Zahnaní do kúta! Vo vranovskej nemocnici zažívajú v posledných týždňoch obrovský nápor na personál a už nevedia, ako ďalej.

Podľa jej riaditeľa Eugena Leša, ak sa situácia v okrese nezlepší, zariadeniu hrozí zatvorenie. Nepriaznivý stav súvisí s ich kapacitnými možnosťami, chýbajú im zdravotníci a obrovským problémom sú aj nezodpovední obyvatelia, ktorí nenosia rúška. Pre nárast počtu ochorení na COVID-19 v okrese prišla nemocnica o desiatky pracovníkov.

„Naozaj nám hrozí zatvorenie nemocnice, keď to takto bude pokračovať ďalej,“ znie varovanie Eugena Leša, riaditeľa nemocnice vo Vranove nad Topľou. Podľa neho by to mohlo znamenať, že by už nemohli prijímať nových pacientov, pretože im chýba personál.

„Máme hospitalizovaných 20 pacientov s COVID-19, z toho sú 2 na umelej pľúcnej ventilácii. Za posledné dni však prišlo k zvýšenému počtu úmrtí. Za 48 hodín umrelo až 6 ľudí. Od začiatku druhej vlny evidujeme 23 úmrtí na COVID-19. Išlo hlavne o starších pacientov s ťažkými pridruženými chorobami,“ zhodnotil riaditeľ s tým, že pre pacientov s koronavírusom vyčlenili 49 lôžok a zápasia s nedostatkom personálu, no situácia je už stabilizovaná. Podľa neho zdravotníci sú už unavení a majú obavy o svoje rodiny.

„Momentálne fungujeme len bez 26 zdravotníkov,“ upresnil. Zároveň skritizoval postoj niektorých domácich obyvateľov. „Denne vranovskú nemocnicu navštívi asi tisícka pacientov, ktorí potrebujú ošetrenie. Nie každý z nich pristupuje zodpovedne k noseniu rúška, poskytnutiu všetkých potrebných informácií o svojom zdravotnom stave či kontakte s infikovanou osobou personálu nemocnice,“ vyhlásil Lešo s tým, že personál sa často dozvie podstatné informácie o zdravotnom stave pacienta neskoro.

„Situácia v okrese nie je priaznivá a veľa ľudí epidemiologické opatrenia vrátane nosenia rúšok v areáli či budove nemocnice podceňuje,“ uzavrel sklamane.