Na mimoriadne studené zimy sa pamätá nejeden Bratislavčan: Čo nastalo v roku 1962, klimatológ viac nezažil!

Zamrznutý Dunaj, po ktorom sa preháňajú korčuliari – takáto zimná idylka je v Bratislave už nenávratnou minulosťou. Čoraz vzácnejšia je aj zasnežená Somárska lúka plná lyžiarov a sánkarov. Aj napriek čoraz teplejšej klíme je však v hlavnom meste stále veľa možností, ako počas zimného obdobia využiť svoj voľný čas.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Bratislava zažila v minulosti mimoriadne studené zimy, na ktoré sa mnohí pamätajú. "Boli to zimy v rokoch 1984/85 a 1986/87 – a práve táto druhá zima sa spája so známou snehovou kalamitou, ktorá postihla hlavné mesto v januári 1987. Ešte tuhšia potom bola zima 1962/63, keď zamrzol Dunaj na celom svojom toku až po ústie Čierneho mora. To sa už potom nikdy nezopakovalo," povedal pre TASR klimatológ Pavel Matejovič.

Ako uvádza vo svojej publikácii Zima A. D. 1500 – 2010, v histórii sa takéto prípady stávali častejšie. Podľa záznamov opáta Felbigera "klesla 1. marca 1785 minimálna teplota v Bratislave na -23,7 stupňa Celzia. Cez zamrznutý Dunaj sa začiatkom marca dalo prechádzať na kočiari a rieka bola zamrznutá až do 21. marca".

Sviatky v Bratislave sa môžu začať: Primátor Vallo rozsvietil vianočný stromček

Aj napriek klimatickej zmene sa v budúcnosti môžu vyskytnúť zimy s bohatou snehovou nádielkou, teda je tu ešte vždy šanca na tradičné zimné športy. Ideálnym miestom na zimné – sánkarské a lyžiarske – radovánky v hlavnom meste je populárny Kamzík so spomínanou Somárskou lúkou, kde sa ponúka tiež možnosť občerstvenia a pre Mimobratislavčanov aj ubytovanie.

V prípade dostatočnej snehovej pokrývky sa okolie Bratislavy, teda územie lesoparku a priľahlej oblasti Malých Karpát, mení na skvelý terén na bežecké lyžovanie. Aj v prípade, že je snehu nedostatok, ponúkajú Karpaty v bezprostrednom okolí mesta príležitosť na príjemné zimné prechádzky a osvieženie na Železnej studničke, na Kačíne, Peknej ceste či na Bielom kríži. Príjemnou destináciou je aj cez zimu hrad Devín a nábrežie Dunaja, respektíve jeho sútoku s Moravou. Pri ramenách tejto rieky sa nachádza aj rezervácia Devínske alúvium Moravy. V každom ročnom období je pozoruhodnou lokalitou Devínska Kobyla.