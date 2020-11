6 vianočných rád od someliéra: Tipy a triky, ako si užiť Vianoce s dobrým vínom

K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí dobré jedlo a víno. Ako sa však orientovať pri dnešnej širokej ponuke vín?

Práve v týchto sviatočných dňoch by ste si mali nechať poradiť pri výbere vín, aby ste si Vianoce gastronomicky užili. Na správnom výbere vín naozaj záleží. Pohodlne sa usaďte a my vás prevedieme vianočnou nádielkou someliérskych odporúčaní.

1. Nevyberaj prípitok bezhlavo

Len si to na začiatok Štedrého večera hneď nepokazte! Pri výbere aperitívu je potrebné myslieť na to, že má povzbudiť, nie unaviť. Najlepšou voľbou je šumivé víno biele alebo ružové, podľa toho, či chcete Vianoce v bielom, alebo v ružovom. Či už sa rozhodnete pre slovenský sekt, talianske Prosecco alebo francúzske Champagne, dôležitým aspektom pri výbere je jeho dossage, čo je pridanie malého množstva cukru späť do vína pred jeho uzatvorením korkovou zátkou. Keďže večer sa len začína, netreba si hneď žalúdok zaťažiť sladkým. Uprednostnite šumivé víno v kategórii brut nature, extra brut a brut.

Someliér WinePlanet odporúča novinku ružové Prosecco Terra Serena alebo Prosecco Santa Margherita di Valdobbiadene či slovenské šumivé víno Hacaj Rizling Brut.

2. Spomeň si na Rizling pri kaprovi

Ryba patrí k Vianociam. Či už klasický kapor, pstruh, treska, zubáč alebo losos, závisí od vášho výberu. Ku každému druhu ryby a jej úpravy si môžete vybrať iné víno. Ľahšie biele víno Sauvignon sa snúbi s grilovaným pstruhom alebo zubáčom. K vysmážanému kaprovi vyskúšajte Rizling, mladý Müller Thurgau alebo Rulandské biele. K lososovi si môžete dopriať ľahké, svieže suché Rosé. K orientálnej úprave ryby sa skvele hodí Tramín červený.

Someliér WinePlanet odporúča nemecký Rizling Prinz von Hessen, slovenské BIO víno Reya Organica Sauvignon a Tramín červený alebo Domin & Kušický Rulandské modré Rosé BIO.

3. Páruj rezeň s vhodným vínom

Ak nemáte radi ryby, a skôr preferujete bravčový alebo teľací rezeň so zemiakovým šalátom, siahnite po Rieslingu alebo Veltlíne s vyššou kyselinkou, ktorá vám pomôže pri trávení. K pečenej morke alebo kačke si okrem plnších bielych vín môžete dopriať i ľahšie červené vína ako napríklad Rulandské modré či Frankovka.

Someliér WinePlanet odporúča Reya Organica BIO Rulandské modré, Mrva & Stanko Frankovka modrá, Karpatská Perla Veltlínske zelené Noviny.

4. Nepokaz si sladké pokušenie

K sladkému dezertu sa vyberajú sladké vína. K vianočnému pečivu sa skvele hodí Tokajský výber alebo prírodné sladké víno, prípadne portské či sherry. Čím sladší dezert, tým i víno musí byť sladšie. Na záver vianočného večera si ku káve a k Popoluške doprajte kvalitný digestív na pretrávenie.

Someliér WinePlanet odporúča Tokajský výber z vinárstva Ostrožovič alebo portské Graham's Six Grapes Reserve.

5. Obdaruj vínom blížneho svojho

Štýlovým darčekom týchto Vianoc nemusia byť opäť ponožky alebo papuče, ale i fľaša kvalitného vína. Nekupujte však mačku vo vreci. Nedajte sa zlákať lákavým obalom alebo cenou. Vyberajte s rozumom a s ohľadom na preferencie blížneho svojho. Alebo sa vyberte opačnou cestou a prekvapte ho, darujte mu víno pre neho neznámej odrody.

Someliér WinePlanet odporúča víno zo Sicílie Planeta Alastro alebo vynikajúce červené víno z Portugalska Flor de Crasto z vinárstva Quinta do Crasto.

6. Cti bublinky na Silvestra, alebo ako na Nový rok, tak po celý rok

Vo svete patrí k najtradičnejším prípitkom Champagne, najmä vo Francúzsku. Príchod Nového roku si zaslúži, aby sme si aspoň raz za rok dopriali klenot medzi šumivými vínami. Určite však nekupujte hneď to najdrahšie ročníkové alebo prestížne Champagne, pokiaľ to bude vaše prvé Champagne v živote. Champagne Bollinger Special Cuvée 007 Brut je novinkou na slovenskom trhu. Limitovaná edícia Special Cuvée Brut v darčekovom balení, komplexná ovocná vôňa doplnená tónmi orieškov a vanilky. Chuť je vyvážená s tónmi maslovej hrušky a briošky. Vibrujúce kyselinky a jemne minerálny záver.