Odpoveď na otázku, ktorá vŕta v hlavách Slovákov: Prečo sa PCR metódou testuje stále menej ľudí?

Čísla na ktoré od začiatku pandémie čakajú Slováci každý deň sa v poslednej dobe zmenšujú. Ministerstvo zdravotníctva vysvetlilo, prečo klesá počet testovaných PCR testami.

Čo je za tým? Ostatné dni Slováci mohli zaznamenať, že oficiálne čísla testovaných PCR testami, ktoré sa oznamujú každý deň, klesajú. Ministerstvo zdravotníctva má na to jednoduchú odpoveď. Súvisí to totiž s plošným testovaním.

"V uplynulých dňoch bol menší záujem o PCR testy. Nie je to spôsobené zníženou kapacitou PCR testovania, súvisí to s dvomi kolami plošného testovania a s tým, že sú k dispozícii mobilné odberové miesta s antigénovými testami," informuje Ministerstvo zdravotníctva na svojej facebookovej stránke.

"Antigénové testy sú zdarma a aj preto je o ne prirodzene veľký záujem. Za uplynulé tri dni sa antigénovými testami dalo otestovať 16 242 ľudí a z toho 720 bolo pozitívnych (4,43%). Regionálne úrady verejného zdravotníctva trasujú kontakty pri pozitívnych aj z PCR testovania, aj pri pozitívnych z antigénového testovania," vysvetľuje ministerstvo.

Ministerstvo zdravotníctva by malo čoskoro priniesť odpoveď aj na ďalšiu dôležitú otázku: "O tom, akým spôsobom by sa mali výsledky antigénových testov započítavať do oficiálnych štatistík, prebieha diskusia."