Dominika Cibulková sa po pôrode pomaly, ale isto dostáva opäť do svojej formy a s ubúdajúcimi kilami Dominike pribúdajú do šatníka opäť nové kúsky. Hoci je Dominika predovšetkým mamou, pokračovať chce aj v trende módnej ikony. A všetko nasvedčuje tomu, že sa jej to darí viac než dobre. Ako správna nákupná maniačka si vie Dominika postaviť hlavu aj napriek manželovým poznámkam. Ten sa totiž pri niektorých jej módných kreáciách chytá za hlavu!