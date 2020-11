Futbalový klub zo Senice spojil kreatívny nápad s dobročinnosťou: Aha, kto zaplnil prázdne tribúny

Tribúny štadióna v dohrávke 13. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FK Senica a ŠKF Sereďou ani zďaleka nezívali prázdnotou. Po tom, čo sa senický klub inšpiroval Holanďanmi, prázdne miesta zaplnili hračkami. Tie následne potešia deti v detských domovoch.

Prázdne miesta, ktoré v čase pandémie koronavírusu charakterizujú športové podujatia takmer na celom svete, zaplnili plyšovými hračkami! Darovať hračky mohol každý záujemca do nedele 15. novembra. Lákavá ponuka spôsobila, že len týždeň pred zápasom so Sereďou mali Seničania k dispozícii už vyše 3500 hračiek.

„Veľmi milo nás prekvapil počet plyšových hračiek, ktorý sa nám od konca októbra podarilo vyzbierať. Poďakovanie, samozrejme, patrí všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli zapojiť do tejto akcie a darovali nám svojich plyšákov," povedal pre web Fortuna Ligy mediálny manažér Senice Igor Tabiš. Seničanov inšpiroval k dobročinnej akcii holandský účastník najvyššej súťaže Eeredivisie SC Heerenveen. „V tejto náročnej dobe sme sa rozhodli pre ďalšiu formu pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Všetky vyzbierané plyšové hračky darujeme detským domovom v okolí, kde potešia tých, ktorí to potrebujú najviac," dodal Tabiš.

Naplnenie celkovej dostupnej kapacity štadióna sa napokon Záhorákom podarilo. „Ligový zápas slovenskej najvyššej futbalovej súťaže sledovalo v hľadisku nášho štadióna viac ako 4000 plyšákov," uviedol futbalový klub, ktorý zároveň zverejnil vydarené video zo 17. novembra na sociálnych sieťach. Ukazuje v ňom, ako vyzerá bežný deň plyšového futbalového fanúšika FK Senica!