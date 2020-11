Aktuálne je v Česku nakazených vyše 100-tisíc ľudí: Nárast prípadov je o tisíce nižší ako pred týždňom

Rizikové skóre, podľa ktorého sa budú v Česku meniť opatrenia proti covidu, kleslo zo 70 bodov na 62.

Naďalej zostáva vo štvrtom stupni, blíži sa tretiemu. V stredu testy preukázali koronavírus v 5515 prípadoch, oproti minulému týždňu je to o 3405 menej. Aktuálne je v Česku 100 970 nakazených. Počet úmrtí vzrástol v stredu o 66 na 6740, z toho takmer polovica pripadá na november. Vyplýva to z aktuálnych údajov na webe ministerstva zdravotníctva.

Štvrtý rizikový stupeň značí v protiepidemickom systéme (PES) vážny stav. Počet nakazených v populácii je vysoký a riziko ďalšieho zhoršovania situácie je významné. Ohraničený je 61 a 75 bodmi. V Česku sú teraz zavedené opatrenia zodpovedajúce piatemu, najhoršiemu stupnu. Minister zdravotníctva Jan Blatný minulý týždeň uviedol, že ak číslo zostane do stredy pod 75, navrhne vláde zmiernenie opatrení. To by mohlo platiť zrejme od budúceho pondelka. Posledných sedem dní bolo skóre na 70 bodoch. Blatný chce dáta vyhodnotiť dnes. Českej televízii v stredu povedal, že na Vianoce by Česko mohlo byť v treťom stupni.