Naď si poriadne zavaril u protestujúcich: Čo na to koaliční kolegovia? Pročko má pre nich iné označenie ako opice

Arogancia nehodná vládneho politika. Minister obrany Jaroslav Naď (39) sa po utorkových protestoch nechal poriadne uniesť.

Na otázku na sociálnej sieti, prečo nešiel do ulíc medzi ľudí upokojiť situáciu, odpovedal, že nedemonštrovali normálni ľudia, ale len „opice, bitkári, extrémisti a psychopati“. On sám to neskôr vysvetľoval, no ospravedlniť sa odmietol a žehlili to za neho koaliční poslanci. Na protivládnych protestoch to miestami vyzeralo divoko. Okrem plamenných prejavov poslancov ĽSNS a Smeru boli medzi prítomnými aj vybičované emócie, delobuchy, vulgarizmy či konflikty s policajtami. Mnohí však boli pokojní a vyšli do ulíc len prejaviť svoj názor a do výtržností sa nedali zatiahnuť.

Problémom je, že celé sa to odohralo v čase zákazu zhromažďovania, ktorý ma obmedzovať kontakt medzi ľuďmi pre šírenie koronavírusu. Do hlavného mesta však prišli tisícky ľudí ukázať svoj nesúhlas s protipandemickými opatreniami a s vládou premiéra Igora Mato­viča. A najmä túto skupinu si pohneval minister obrany Naď. „Ja normálnych ľudí nevidím demonštrovať, iba opice, bitkárov, extrémistov a psychopatov,“ odpovedal na facebooku na otázku, prečo nešiel do ulíc medzi ľudí upokojiť vybičovanú situáciu.

Po tvrdých slovách sa na Naďa spustila obrovská vlna kritiky. A to nielen z radov bežných ľudí, ale aj od koaličných partnerov, ktorí ministra skritizovali za prehnané vyjadrenie. Viacerí si myslia, že by sa mal za svoje slová ospravedlniť. „Keďže je z nášho klubu OĽaNO, ja sa za jeho vyjadrenie ospravedlňujem,“ povedala ministrova spolustraníčka Romana Tabak a za pravdu jej dáva aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga. „Takéto vyjadrenia zo strany predstaviteľov vlády sú nepatričné a minister by sa mal ospravedlniť.“

Naď: Je to vytrhnuté z kontextu

Nový Čas oslovil ministra s otázkou, či drsné vyjadrenie neoľutoval a neplánuje sa verejne ospravedlniť. Ľútosť však neprišla, naopak, nemyslí si, že prestrelil. Podľa neho je veta vytrhnutá z kontextu, a ak ju niekto používa, tak klame a šíri hoaxy. „Šéf rezortu obrany v prípade zmienených ‚opíc‘ hovoril vyslovene o ľuďoch, ktorí sa rôznym spôsobom šplhali a vešali po bráne a po plote Úradu vlády SR, čo normálni občania neurobia. Ak niekto tvrdí, že tým označil všetkých ľudí, vyslovene klame a zavádza,“ uviedla jeho hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková. „Je veľmi jednoduché pri nejakom vlákne vytrhnúť jednu odpoveď,“ dodal sám Naď.

Naď označil za klamstvo aj vyhlásenia, že posielal na protestujúcich armádu. Prítomnosť a pripravenosť Vojenskej polície vysvetlil tým, že v prípade požiadavky zo strany polície sú ozbrojené sily pripravené v rámci svojich spôsobilostí prispieť k zabezpečeniu verejného poriadku.