Horor zo Zliechova ožil na súde: Smrtiace škrtenie pri sexe a pálenie tiel! V sieni odzneli detaily, z ktorých sa zdvíha žalúdok

Začal sa proces v ohavnom prípade, aký nemá na Slovensku obdoby.

Pred senát Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa v stredu postavil Miroslav L. (42) zo Zliechova, na ktorého podal prokurátor obžalobu pre 2 trestné činy - obzvlášť závažný zločin vraždy a obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Jeho obeťami mali byť partnerky Sandra († 22) a Monika († 21) a tiež sok v láske Roman († 38). Týchto troch nevinných ľudí podľa obžaloby zavraždil a následne spálil. Pri opise jeho skutkov sa ľuďom v súdnej sieni doslova zdvíhal žalúdok. On však tvrdí, že je nevinný.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Muž, ktorý dostal prezývku Beštia, si od roku 2017 odpykáva 5 rokov za týranie dieťaťa vo väzení. K trom brutálnym vraždám sa najskôr priznal, do detailu ich opísal a aj ukázal miesta, kde svoje obete spálil. „Urobil som to v afekte. Ľutujem to,“ kajal sa Miroslav (42). Neskôr však vyhlásil, že je nevinný a všetko je vyfabulované. Na otázku vyšetrovateľa, prečo teda miznú ľudia v jeho okolí, odpovedal, že nevie.

Keďže odmietol pred súdom vypovedať, jeho spomínanú výpoveď čítal sudca. Ako prvú podľa nej zavraždil v roku 2010 matku svojho synčeka Mirka, Sandru († 22). Pri pohlavnom styku ju uškrtil. Jej telo zabalil do vreca, odniesol do záhradkárskej oblasti, kde ju spálil. Vraj to trvalo asi 5 hodín. Dôvodom malo byť, že chcela odísť do Čiech s ich synom.

Čo je s Ninkou?

Neskôr podľa prvotnej výpovede obžalovaného Miroslava nadviazal milenecký vzťah s mladou mamičkou Luciou. Tá sa mu zverila, že ju partner Roman bije a týra. Milenci sa spolu dohodli, že za to dostane príručku. Tá sa napokon skončila vraždou Romana († 38), ktorého podľa obžaloby uškrtil jeho šnúrou z teplákov. Neskôr mu vo vani rozrezal šľachy, krk, polámal kosti, aby sa telo zmestilo do kufra.

Ten zakopal a neskôr s pozostatkami spálil. Poslednú obeť mal podľa polície zabiť v dome v Zliechove, ktorý si prena­jal.Údajne preto, lebo usmrtila malú Ninku. Telíčko dievčatka mal spáliť následne v kozube v dome a telo jeho matky v sude. Dievčatko je dodnes vedené v databáze polície ako nezvestné.

Zúfalá matka obete

Na súdne pojednávanie prišla aj mama zavraždeného Romana Dana. Nešťastná žena, ktorá prišla za drastických okolností o syna, neskrývala rozhorčenie ani slzy. „On povie, že je nevinný? Po toľkých obetiach, či už to boli dospelí a aj dieťa. A on povie, ja som nevinný,“ hovorí s plačom nešťastná žena.

„Pravda je ale taká, že je vinný. Kto to teda spáchal? On zobral zo sveta tieto všetky nevinné obete. Jeho syn Mirko, chúďatko, je ešte v sanatóriu. Keď syn zmizol, tak sa ma pýtali, či nebude niekde v zahraničí, ale ja som povedala, že on by neodišiel. Potom sa ale hovorilo, že je zavraždený, že je zakopaný,“ dodala zúfalá Dana. V prípade dokázania viny hrozí obžalovanému Miroslavovi trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Pojednávanie pokračuje dnes.