Talentovaný zverenec Attilu Végha: Kde čerpá energiu pred životným zápasom?

Po krátkej prestávke je Oktagon späť! Na scénu sa totiž vracajú hviezdy projektu Underground, ktorý pobláznil Slovensko i Česko.

Jedným z najdôležitejších ťahákov hlavnej karty bude očakávané finále, kde sa o svoj sen pobijú dlhoroční kamaráti, talentovaný zverenec Attilu Végha (35) Roman Paulus (19) a miláčik divákov Tomáš Zajac (19).

Na podujatí však nebude chýbať ani Lucia „SILENT KILLER“ Szabová, najväčší slovenský ženský MMA talent, ktorú čaká konečne premiéra medzi profesionálmi. Oktagon 18 sa uskutoční v sobotu 21. 11. v Brne, samozrejme, bez divákov. Borci budú musieť v klietke zabudnúť na kamarátstvo, jediné, na čo obaja myslia, je výhra.

„V klietke nepoznám kamaráta. Zajo má rovnako veľké srdce ako ja. Teším sa na to. Verím, že na konci bude moja ruka hore,“ povedal Paulus, ktorý sa na životný zápas pripravoval okrem telocvične aj v záhrade. „Keď netrénujem a nerelaxujem, tak sa venujem doma záhradke. Máme tam plno ovocia, či už jabĺčok alebo hrozna. Bývam stále u rodičov, spolu s babkou a s dedkom. Rodinné zázemie mi umožnilo venovať sa športu naplno. Bez toho, aby som musel chodiť do práce. Preto sa im snažím pomáhať, ako viem. Aj keď nie som až taký pracovitý, ako by som sám chcel. Koľkokrát dostanem za to aj vynadané... Ak by v budúcnosti prišli aj nejaké peniaze a zárobky z MMA, chcel by som sa rodine nejako odvďačiť,“ dodal Paulus.