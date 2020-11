Dara Rolins o tom, ako jej koronakríza zmenila život: Vďaka pandémii ušetrí stovky eur

Vďaka pandémii ušetria stovky eur!

Necestujú, nikam nechodia, a tak nemusia kupovať ani nové kúsky oblečenia na reprezentáciu. Známe tváre nám prezradili, na čo najviac míňali v časoch, keď na svete nezúril koronavírus a koľko eur teda majú momentálne k dobru.

Dara Rolins (47)

speváčka

V prvom rade určite ušetrím na benzíne, to je alfa omega. Za normálnych okolností najazdím tisíce kilometrov a teraz sedím na zadku alebo sa pohybujem maximálne po Prahe. Určite ušetrím aj za jedlo, pretože dosť často si dávam pracovné schôdzky v reštauráciách a spojím to s dobrým obedom alebo večerou. A čo sa týka oblečenia, nakupujem nárazovo väčšinou online alebo na cestách, mám aj pár obľúbených obchodov v Prahe, ktoré ponúkajú tovar cez web, takže ak by som veľmi chcela, viem minúť peniaze aj v tejto dobe. Faktom ale je, že ma to teraz nezaujíma, lebo ich aj tak nemám kam vynosiť. Ostatné položky sa ale platiť musia a nie každý má tú možnosť zarobiť peniaze v tejto krutej dobe, čo je veľmi zlé. Nebyť mojich aktivít mimo hudby, tak by som mala naozaj fatálne problémy.

Ušetrí: 600 eur/mesiac