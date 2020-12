Koronakríza ušetrila celebritám stovky eur, najhoršie je na tom Miro Jaroš: Trpké slová

Vďaka pandémii ušetria stovky eur!

Necestujú, nikam nechodia, a tak nemusia kupovať ani nové kúsky oblečenia na reprezentáciu. Známe tváre nám prezradili, na čo najviac míňali v časoch, keď na svete nezúril koronavírus, a koľko eur teda majú momentálne k dobru.

Speváčka Dara Rolins (47)

V prvom rade určite ušetrím na benzíne, to je alfa omega. Za normálnych okolností najazdím tisíce kilometrov a teraz sedím na zadku alebo sa pohybujem maximálne po Prahe. Určite ušetrím aj za jedlo, pretože dosť často si dávam pracovné schôdzky v reštauráciách a spojím to s dobrým obedom alebo večerou. A čo sa týka oblečenia, nakupujem nárazovo väčšinou online alebo na cestách, mám aj pár obľúbených obchodov v Prahe, ktoré ponúkajú tovar cez web, takže ak by som veľmi chcela, viem minúť peniaze aj v tejto dobe. Faktom ale je, že ma to teraz nezaujíma, lebo ich aj tak nemám kam vynosiť. Ostatné položky sa ale platiť musia a nie každý má tú možnosť zarobiť peniaze v tejto krutej dobe, čo je veľmi zlé. Nebyť mojich aktivít mimo hudby, tak by som mala naozaj fatálne problémy.

Ušetrí: 600 eur/mesiac

Moderátorka Lucia Barmošová (38)

Síce nie som šopaholik, ale väčšinou, keď som bola kdesi na dovolenke v zahraničí, priniesla som si aj niekoľko zaujimavých kúskov oblečenia. Za najlepšie miesto na nákupy a trendové veci považujem Taliansko a nemyslím tým len mekku módy Miláno. Návšteva obchodu s oblečením či topánkami v ktoromkoľvek talianskom meste bola zážitkom. Naposledy som si vlani v novembri z Bologne priniesla kožený kabát, ktorý som teraz na jeseň opäť vytiahla zo skrine a patrí k mojim najobľúbenejším. A keďže v súčasnosti nikam necestujem, ušetrím nielen na letenkách, ale aj na týchto cudzokrajných nákupoch.

Ušetrí: 300 eur/mesiac

Moderátorka Barbora Krajčírová (34)

Za posledné mesiace mi ešte počas tehotenstva zrušili veľa moderovačiek a televíznych natáčaní, tak som jednoznačne ušetrila kopec peňazí na oblečení. Väčšinou sa všade obliekam sama, a preto som v pracovné mesiace mesačne minula asi 200 eur. Čiže toľko teraz ušetrím. Teším sa tomu najmä z ekologického hľadiska, z tohto pohľadu je to krásna očista. Na druhej strane, míňanie nastalo v rámci detského oddelenia. Samozrejme, všetko s rozumom, bábätká predsa veľmi rýchlo zo všetkého vyrastú a oblečenie im je za pár týždňov malé.

Ušetrí: 200 eur/mesiac

Fitnestrénerka Lucia Mokráňová (28)

Moje výdavky v časoch, keď som žila v Bratislave, sa so Žilinou, kde som teraz, nedajú vôbec porovnať. Aj vzhľadom na túto ťažkú dobu neminiem skoro nič. Nikde nechodím, moje výdavky sú teraz len na domácnosť a Talinku. Malé bábätko rýchlo rastie, tak treba stále kupovať nejaké nové vecičky. Pre seba momentálne žiadne oblečenie nekupujem, som ešte vo fáze chudnutia a na prechádzku s kočíkom mi stačí tepláková súprava. Šetrím teda na Vianoce.

Ušetrí: 500 eur/mesiac

Moderátorka Zuzana Belohorcová (44)

Nie som rozhadzovačný typ, čo sa týka oblečenia. Mám plné skrine a dobrú zásobu ešte z Ameriky, tak v Španielsku nejako extra nenakupujem. Zadovážila som si len vlnený set, lebo v zime je tu chladnejšie ako bolo na Miami. Dospela som k názoru, že človek nemusí mať všetko. Čo potrebujem, kúpim, hlavne deťom. Vlastne necítim zmenu, že teraz, keď je korona by som bola v nejakom šetriacom režime, už skôr som si povedala, že stačilo. Ženy celkovo asi ušetrenia v období pandémie na oblečení, lebo sa nikde nechodí. Potrebujete naozaj len dobré domáce oblečenie.

Ušetrí: 400 eur/mesiac