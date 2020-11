Gólové hody na ľade Michaloviec, hokejisti Detvy zaskočili Trenčanov

Hokejisti HC'05 Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 13. kola Tipos extraligy na štadióne HK Dukla Ingema Michalovce 6:4.

"Barani" tak ukončili trojzápasovú sériu prehier a dosiahli len druhý triumf v riadnom hracom čase v prebiehajúcej sezóne. Štyrmi gólmi a jednou asistenciou sa blysol dvadsaťdvaročný kanadský obranca Hunter Drew.

V úvode prvej tretiny boli aktívnejší hostia a vypracovali si niekoľko menších šancí, s ktorými si poradil Tomek. Vo 8. minúte išiel na trestnú Török a Bystričania využili hneď prvú presilovku v zápase. Odrazený puk sa dostal na Drewovu hokejku a ten rozvlnil sieť. Následne si zahrali v početnej výhode aj domáci, ale do gólových šancí sa nedostali. Podarilo sa im to až v 15. minúte pri hre štyroch na štyroch, keď sa Hickmott obtočil okolo bránky a Rabčan sa nestihol presunúť - 1:1. Nerozhodný stav však vydržal len 37 sekúnd a po góle Kabáča viedla opäť Bystrica.

Hostia v úvode druhej tretiny potvrdili, že im idú presilovky a po ďalších dvoch viedli už 4:1. Najprv v 22. minúte strelil Drew po prihrávke Winquista svoj druhý gól a v 27. min sa presadil aj Šimun. Po polovici zápasu bol blízko k zníženiu Southorn, ale jeho strela švihom skončila len na žŕdke Rabčanovej bránky. Michalovce skorigovali stav o tri minúty neskôr, keď využil početnú výhodu Takáč. Posledné slovo v tretine však mali opäť Bystričania, keď v 36. minúte skompletizoval hetrik obranca Hunter Drew.

Michalovčania odštartovali tretie dejstvo náporom, súpera zatlačili do obrany a vypracovali si viacero šancí. Bystričania však hrali veľmi obetavo, hádzali sa do striel a tak sa veľa z nich ani nedostalo k Rabčanovi. V 46. minúte sa však ocitol v dobrej pozícii bývalý hráč "baranov" Southorn a svojím prvým gólom v sezóne znížil na 3:5. Pri chuti však bol Drew, ktorý v 51. minúte potiahol puk do útočného pásma, vypálil spoza dvoch obrancov a trafil pravý horný roh Tomekovej bránky. V závere ešte znížil Török, ale na výhre Bystričanov to už nič nezmenilo.

Hokejisti HC 07 Detva zvíťazili v nedeľňajšom zápase 13. kola Tipos extraligy na domácom ľade nad HK Dukla Trenčín 4:1.

Domáci mali výborný vstup do zápasu a už po 52 sekundách viedli. Čacho potiahol puk v útočnej tretine, prihral Coxovi a ten rozvlnil sieť. O minútu neskôr sa po prihrávke Downinga ocitol vo výbornej pozícii Ščurko, ale nepretlačil puk za M. Valenta. Detva však pokračovala vo veľkom tlaku a v tretej minúte viedla už 2:0 po góle V. Fekiača. Zaskočení hostia ohrozili Sholla v domácej bránke až v 6. minúte, keď sa po Bezúchovej strele dostal k zakončeniu ešte Kettunen. Hralo sa vo vysokom tempe s množstvo osobných súbojov a aj šancí. Jednu z nich premenil v 13. minúte po samostatnej akcii Downing a Detva viedla už 3:0. V 17. minúte sa predviedol M. Valent pri dorážke Rymshu.

Do druhej tretiny vstúpili lepšie Trenčania, ktorí si zahrali od 23. minúty presilovku a využili ju už po 25 sekundách, keď za Shollovým chrbtom skončila tečovaná strela Ackereda - 3:1. V 26. minúte sa ocitol v dobrej pozícii Chromiak, ale tesne minul. Trenčín si vypracoval veľký tlak pri presilovke 4 na 3, Ackered vyslal dve tvrdé strely, no hráči Detvy obe zblokovali. V 35. minúte išiel sám na brankára Cox, ale veľkú príležitosť nevyužil. Chvíľu po ňom spálil tutovku aj Askarov a v závere sa nepresadil ani Charbonneau.

V 44. minúte mohol rozhodnúť zápas domáci kapitán Ščurko, no trafil len do brankára. O päť minút neskôr to nevyšlo ani Coxovi, ktorý namieril iba do hornej žŕdky, ale v 54. minúte sa domáci už tešili zo štvrtého gólu. Po akcii Coxa so Charbonneauom sa dostal k puku Downing a pridal druhý presný zásah v stretnutí. Hostia už duel nedokázali zdramatizovať, naopak domáci si vypracovali ešte niekoľko šancí a zaslúžene zvíťazili.

Hokejisti HKM Zvolen sa po dvoch prehrách v Tipos extralige radovali v nedeľu z víťazstva, v dueli 13. kola triumfovali nad HC Mikron Nové Zámky jednoznačne 5:1. Zvolenčania naplno bodovali aj vo štvrtom domácom zápase sezóny, naopak Nové Zámky prvýkrát v tomto ročníku si neodviezli z ľadu súpera ani bod.



HKM Zvolen – HC Mikron Nové Zámky 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Góly: 2. Marcinek (Meliško, Jedlička), 7. Stupka (Kelemen, Helewka), 31. McPherson (Kubka), 40. Kelemen, 49. Melancon (Zuzin) – 42. Embrich (Záhradník). Rozhodovali: Tvrdoň, M. Valach – Crman, Vyšný, vylúčení: 8:5 na 2 min, navyše R. Bondra (Zvolen) 5 min + DKZ za napadnutie, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zvolen: Rahm – Hatala, Betker, Melancon, Ivan, Kubka, Hraško, Meliško – Puliš, Mikúš, R. Bondra – Nuutinen, Zuzin, McPherson – Kelemen, Helewka, Stupka – Tibenský, Jedlička, Marcinek

Nové Zámky: Kiviaho – P. Mikuš, Holenda,Västilä, Ligas, Martin Šeliga, Fereta, Fatul – Obdržálek, Seppänen, Iso-Mustajärvi – J. Jurík, Ondrušek, Bajtek – Rogoň, Emrich, Záhradník – Rehák, Barto, Okoličány - Holovič

HK Dukla Ingema Michalovce - HC'05 Banská Bystrica 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)

Góly: 15. Hickmott (Mihálik), 33. Takáč (McCormack, Southorn), 46. Southorn (Hickmott), 59. Török (Lalancette, Korhonen) - 9. Drew (Breton), 15. Kabáč (Tamáši, Žiak), 22. Drew (Winquist, Breton), 27. Šimun (Winquist, Drew), 36. Drew (Sloboda), 51. Drew (Breton). Rozhodovali: Fridrich, Goga - Stanzel, Janiga, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, bez divákov.

HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Ventelä, McCormack, Mihálik, Southorn, Louis, Ťavoda, Bždoch, Zekucia - Majdan, Lalancette, Regenda - Bartánus, Hickmott, Takáč - Mašlonka, Galamboš, Korhonen - Török, Češík, Ragan

HC'05 Banská Bystrica: Rabčan – Drew, Breton, Žiak, Ďatelinka, Biro, Petrinec, Lopejský – Faško-Rudáš, Winquist, Sloboda – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Vybíral, Šimun, Výhonský – Lunter, Giertl, Sojka

: 1. Cox (Čacho, Charbonneau), 3. V. Fekiač (Halama, Žilka), 13. Downing (Jendroľ, Ščurko), 54. Downing (Charbonneau) - 23. Ackered (Hecl).: Konc st., P. Šefčík - Konc ml., J. Šefčík,: 8:7 na 2 min,: Downing 10 min za nešportové správanie - Hlinka 5+10+DKZ za hrubosť, Valach 10 min za nešporotvé správanie,: 0:1,: 0:0, bez divákov.Sholl – Turan, Korím, Rymsha, Lalík, Gachulinec, Jendroľ, Rais, F. Fekiač - Halama, V. Fekiač, Žilka - Charbonneau, Čacho, Cox - Ščurko, Downing, Ľupták - Askarov, P. Valent, J. SýkoraM. Valent – Rajnoha, Starosta, Bokroš, Ackered, Mesikämmen, E. Švec, Stacha – Kukučka, Kettunen, Bezúch – Chromiak, Valach, Hecl – Väyrynen, J. Švec, Sojčík – Hlinka, Ferényi, Krajč – Ďurina