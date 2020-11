Sociológ Vašečka o Nežnej revolúcii: Neporovnávajme pandémiu s komunizmom

Pripomíname si už 31. výročie Nežnej revolúcie. Práve 17. novembra 1989 vyvrcholilo rúcanie dovtedajšieho komunistického režimu a Slovensko si tak každoročne pripomína Deň boja za slobodu a demokraciu.

Sociológ Michal Vašečka hovorí, ako si Slováci vážia slobodu a čo sme sa za tri desaťročia naučili. Vašečka vysvetľuje, že do roku 1989 sme nežili v slobodnej spoločnosti. „Boli sme v podstate poddaní a v novembri 1989, hoci to môže znieť pateticky, sa zrodil občan. Ľudia zrazu pocítili, že môžu mať a majú zodpovednosť za to, čo sa okolo nich deje. Dostali sme slobodu v tom najširšom slova zmysle. No a to, čo sa nezmenilo, je, že nie malá časť ľudí nevie byť slobodnými ani po 31 rokoch od novembra 1989,“ myslí si.

Odkazuje na výskumy verejnej mienky, z ktorých vychádza, že časť spoločnosti má stále problém osvojiť si, čo znamená byť slobodný človek v slobodnej krajine. „Je to zaujímavý fenomén, pretože je to už viac ako jedna generácia, ktorá sa vymenila.“ Vašečka vysvetľuje, že pred Novembrom ľudia nemali na zákony žiaden vplyv.

„Preto sa utiekali k rôznym aktivitám, na ktoré dnes nemajú čas. A preto majú ten spomienkový optimizmus. Mali výrazne viac času na trávenie času na chalupe, na záhradke, ktorú si mohli zveľaďovať, donekonečna mohli hrať s priateľmi karty,“ opisuje. Vašečka hovorí, že hlasy, ktoré počas pandémie tvrdia, že sme menej slobodní ako pred 1989, sú falošné.

„Som pamätník tých čias a rozhodne som nemal pocit, že sa môžem slobodne vyjadrovať. Dnes slobodne hovorím, čo chcem, a to so všetkými dôsledkami, ktoré to prináša. (...) V minulosti boli problémy spojené s uzavretou spoločnosťou existenčné, dlhodobé a prinášajúce morálne dilemy, ktoré vedeli človeka zničiť vo všetkých ohľadoch. Pred rokom 1989 bolo obrovské množstvo obmedzení a nezmyselných rituálov, ktoré ľuďom brali ich názor a dôstojnosť, ten démon súhlasu zaliezal pod kožu. Dnes najvážnejší dôsledok slobodného správania môže byť, že vymením zamestnanie, prídem o peniaze. Chápem, že pre niekoho to môže byť vážne aj dnes, ale nemyslím si, že sa to dá porovnávať.“

Vašečka dodáva, že ľudia si v minulosti menej uvedomovali to, že môžu byť slobodní. „Lebo sloboda je stav duše. Niektorí majú námietky, že nemôžu byť slobodní, pretože na to nemajú peniaze. Ale to je základné nepochopenie termínu sloboda. Najprv si treba ujasniť, čo tým myslíme.“