Hasiči doteraz otestovali viac ako 34-tisíc ľudí: Pozor! V tieto dni výtery nerobia

Hasiči počas uplynulých šiestich dní otestovali na prítomnosť nového koronavírusu na svojich odberných miestach spolu 34 485 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Farkasová. Zdôraznila, že v nedeľu hasiči netestujú.

Doplnila, že z otestovaných bolo 457 pozitívnych, čo predstavuje 1,33 percenta. V súvislosti s testovaním ostáva na budúci týždeň v prevádzke 12 odberných miest HaZZ, a to v Malackách na Legionárskej ulici, v Senci na Slnečných jazerách - časť Juh v spoločenskej miestnosti, v Hlohovci v kine Úsmev, v Galante v Športovej hale Galanta, v Šali na Murgašovej ulici, v Zlatých Moravciach na ulici 1. mája, v Komárne na Družstevnej ulici, v Banskej Štiavnici na Pletiarskej ulici, v Krupine na Ulici E. M. Šoltésovej, v Lučenci na Ulici L. Novomeského, v Poltári na Železničnej ulici a v Košiciach - okolí na Hlavnej ulici v amfiteátri mesta Moldava nad Bodvou.

Testovanie bude pre verejnosť na budúci týždeň prístupné v pondelok od 12.00 do 20.00 h a od stredy do soboty od 12.00 do 20.00 h. Počas štátneho sviatku, teda v utorok (17. 11.) hasiči testovať nebudú.